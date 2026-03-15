Η μάχη των πολιτικών συνθημάτων - Πώς θα κατέλθουν τα κόμματα στις βουλευτικές εκλογές

Με φόντο τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές το πολιτικό τοπίο στην Κύπρο έχει ήδη μπει σε τροχιά έντονης κινητικότητας. Τα κομματικά επιτελεία έχουν «ζεστάνει μηχανές», ενώ η μάχη των συνθημάτων και των πολιτικών μηνυμάτων βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες προεκλογικές συγκεντρώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εκλογικά κέντρα ανοίγουν σταδιακά σε διάφορες πόλεις, ενώ το προεκλογικό υλικό, κάρτες, αφίσες, έντυπα και ψηφιακές καμπάνιες, έχει αρχίσει εδώ και καιρό να κάνει την εμφάνισή του στον δημόσιο χώρο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, κάθε παράταξη διαμορφώνει τη στρατηγική της για την προεκλογική εκστρατεία, καθορίζοντας τα κεντρικά μηνύματα, επιλέγοντας ακροατήρια και τα μέσα επικοινωνίας που θα αξιοποιήσουν μέχρι την ημέρα της κάλπης.

ΔΗΣΥ: «Υπεύθυνα Μπροστά»

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στοχεύει στο σύνολο της κοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα του πολιτικού του λόγου. Η καμπάνια απευθύνεται σε ευρύ φάσμα πολιτών: Από τη μεσαία τάξη και τις επαγγελματικές ομάδες μέχρι τις οικογένειες και τους πιο ευάλωτους πολίτες. Όπως αναφέρουν πηγές της Πινδάρου, «το μήνυμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια πορεία προόδου για την Κύπρο, με σταθερότητα και ασφάλεια, μακριά από λαϊκισμούς και εύκολα συνθήματα».

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συσπείρωση, αφού όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις υπάρχει μεγάλο περιθώριο, μέσα από εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής στρατηγικής είναι η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Η προσωπική επαφή θεωρείται βασικός πυλώνας της καμπάνιας χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία των σύγχρονων μέσων.

Σε επίπεδο πολιτικού περιεχομένου, η παράταξη επιδιώκει να δώσει έμφαση κυρίως στις προτάσεις και στο όραμά της για το μέλλον της χώρας. Οι υποψήφιοι θα αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» της εκστρατείας, προβάλλοντας το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες του κόμματος, ενώ στον αγώνα θα συμμετέχουν ενεργά τόσο νέα όσο και πιο έμπειρα στελέχη.

Στο κεντρικό σύνθημα «Υπεύθυνα Μπροστά», αποτυπώνεται η βασική συνθηματολογία με την οποία η παράταξη επιδιώκει να πορευτεί προς τις εκλογές: πρόοδος για τη χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια και χωρίς πειραματισμούς. Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της εκστρατείας, το κόστος θα καθοριστεί με βάση τις ανάγκες της καμπάνιας και εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία. Στόχος, όπως επισημαίνεται, δεν είναι μια ακριβή αλλά μια αποτελεσματική προεκλογική εκστρατεία.

ΑΚΕΛ: «Για την κοινωνία»

Στο ΑΚΕΛ ο σχεδιασμός κινείται με βασικό άξονα την ανάδειξη της κοινωνικής ατζέντας. Η καμπάνια απευθύνεται στους πολίτες που τοποθετούνται στην Αριστερά και στον λεγόμενο ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά επιδιώκεται και η προσέγγιση όλων όσοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα του τόπου. Ιδιαίτερη στόχευση αποτελεί και η προσέγγιση πολιτών που δεν αυτοπροσδιορίζονται ιδεολογικά, αλλά αποφασίζουν με βάση προτάσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα επιδιώκει να φέρει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου θέσεις και προτάσεις για τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, την ακρίβεια, τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία, τη διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προβαίνει και σε παρεμβάσεις για αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών ή η θέσπιση ορίων στις αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές.

Το ΑΚΕΛ κατέρχεται στις εκλογές με το μήνυμα «Για την κοινωνία». Σε επίπεδο επικοινωνιακής στρατηγικής, πηγές της Εζεκία Παπαϊωάννου, σημειώνουν ότι θα αξιοποιηθούν ισορροπημένα όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση επαφή με την κοινωνία, μέσα από επισκέψεις σε γειτονιές και συνοικίες, στους χώρους εργασίας αλλά και στα πανεπιστήμια.

Στο οικονομικό σκέλος, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν διεξάγουν ατομικές καμπάνιες, οι δαπάνες καλύπτονται από το ίδιο το κόμμα. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το κόμμα δαπάνησε σχεδόν τα μισά σε σύγκριση με άλλο μεγάλο κόμμα, επιδιώκοντας μια πιο συγκρατημένη διαχείριση. Οι πόροι προέρχονται κυρίως από μικρές εισφορές χιλιάδων μελών και φίλων του κόμματος.

ΑΛΜΑ: Πάταξη διαφθοράς

Στο ΑΛΜΑ ο σχεδιασμός της προεκλογικής διαμορφώνεται με βασικό άξονα την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, στόχος είναι να εκφραστεί η δυσαρέσκεια που υπάρχει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας για τα φαινόμενα αυτά και να προωθηθούν πολιτικές που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένα πολιτικά ακροατήρια δεξιάς ή αριστεράς, αλλά σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Σε επίπεδο επικοινωνίας το ΑΛΜΑ παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο κυρίως μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων και αναρτήσεων στα social media, όπου παρουσιάζονται οι θέσεις και οι προτάσεις του. Το κύριο βάρος της προεκλογικής καμπάνιας θα δοθεί στην προβολή των πολιτικών θέσεων, παρά στα πρόσωπα των υποψηφίων. Παρότι στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν προβεβλημένα στελέχη, λόγου χάρη ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, όπως αναφέρουν άνθρωποι του κόμματος, η έμφαση θα δοθεί στις προτάσεις για αναβάθμιση του κράτους και προώθηση μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, το κόμμα διαθέτει περιορισμένους πόρους. Για τον λόγο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή επικοινωνία, ενώ σχεδιάζεται και δείπνο για συγκέντρωση οικονομικής στήριξης από τους πολίτες.

ΕΔΕΚ: 57 χρόνια παρουσίας

Στην ΕΔΕΚ ο σχεδιασμός διαμορφώνεται με βασική αναφορά στην ιδεολογία του κόμματος και στην ανάγκη αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, οι προτάσεις και οι θέσεις της παράταξης θα παρουσιαστούν με σοβαρότητα και χωρίς λαϊκισμούς, με στόχο κυρίως τη μεσαία τάξη, η οποία, όπως επισημαίνουν, τείνει ολοένα και περισσότερο να μετατραπεί σε μικρομεσαία, αλλά και στα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη νέα γενιά, η οποία αναζητά προοπτικές για να ξεκινήσει τη ζωή της, καθώς και στους πολίτες που αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της συγκυρίας τόσο στο Κυπριακό όσο και στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η επικοινωνιακή στρατηγική δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας.

Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας θα συνδέεται με το έμβλημα της παράταξης και θα αποτυπώνει τόσο την ιστορική πορεία όσο και την πολιτική φιλοσοφία της. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν συμβολισμό που αντικατοπτρίζει την εικόνα που έχει διαμορφώσει η κοινή γνώμη για το κόμμα στα 57 χρόνια παρουσίας και δράσης του. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος οι δαπάνες δεν θα είναι προκλητικές για την κοινωνία.

Volt: «Αλλάζουμε ρεύμα! Πάρε θέση»

Το Volt στοχεύει κυρίως σε πολίτες που έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος αλλά δεν έχουν αποστασιοποιηθεί από τη δημόσια ζωή. Απευθύνεται σε «προοδευτικούς» και «φιλελεύθερους» πολίτες, που αναζητούν εφαρμόσιμες λύσεις, ενίσχυση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, θεσμική σταθερότητα και εκσυγχρονισμό του κράτους.

Όσον αφορά την κατεύθυνση της καμπάνιας, στο Volt τονίζουν ότι δεν ακολουθείται προσωποκεντρική στρατηγική. Το ψηφοδέλτιο αναδεικνύει τη συλλογικότητα και τη διαφορετικότητα της κυπριακής κοινωνίας, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική πρόταση και ο θεσμικός ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το κόμμα. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται ως φορείς αυτής της πολιτικής πρότασης, με το κίνημα να υποστηρίζει ότι η πολιτική αλλαγή προκύπτει μέσα από κανόνες, έλεγχο και εφαρμογή πολιτικών και όχι απλώς μέσα από πρόσωπα.

Κεντρικό μήνυμα το σύνθημα «Αλλάζουμε ρεύμα! Πάρε θέση!». Όπως επισημαίνεται, το Volt δεν επιδιώκει μια ψήφο διαμαρτυρίας αλλά μια «ψήφο ευθύνης», που θα ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διαδικτυακή παρουσία του κινήματος. Η καμπάνια δεν στηρίζεται σε υπερβολικές δαπάνες προβολής, αλλά σε άμεση επικοινωνία με την κοινωνία, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από εισφορές μελών.

ΔΗΠΑ: Νουσιμάδα

Στη Δημοκρατική Παράταξη βασικός άξονας της καμπάνιας είναι ο διάλογος με τους πολίτες, η προσωπική επαφή και η παρουσίαση προτάσεων. Η παράταξη επιδιώκει να απευθυνθεί κυρίως σε πολίτες που αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις στην καθημερινότητά τους, όπως τα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν οικονομική σταθερότητα, οι εργαζόμενοι που βλέπουν το εισόδημά τους να μην επαρκεί, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερη στόχευση αποτελεί και η προσέγγιση πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πολιτική λόγω απογοήτευσης.

Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας, σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, συνδέεται με την έννοια της «νουσιμάδας», μια έννοια που όπως επισημαίνεται χαρακτηρίζει την πολιτική στάση της παράταξης από την ίδρυσή της. Η νουσιμάδα, όπως εξηγούν, εκφράζει τη νηφαλιότητα, τον ρεαλισμό και τη μετριοπάθεια στον δημόσιο λόγο και στις πολιτικές αποφάσεις, με στόχο την προώθηση λύσεων που εξυπηρετούν το συμφέρον της κοινωνίας και όχι τις πρόσκαιρες εντυπώσεις.

Σε επίπεδο επικοινωνίας θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για κόμμα με περιορισμένους πόρους, η εκστρατεία θα στηριχθεί περισσότερο στην επικοινωνία με τους πολίτες παρά σε δαπανηρές μορφές προβολής.

Οικολόγοι: Συλλογικότητα

Στο Κίνημα Οικολόγων ο σχεδιασμός της προεκλογικής εκστρατείας διαμορφώνεται με βασικό άξονα τη συμπερίληψη και τη συλλογική εκπροσώπηση της κοινωνίας. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, το ψηφοδέλτιο χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, τόσο σε σχέση με τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών, όσο και ως προς το ηλικιακό φάσμα των υποψηφίων. Παράλληλα, σημειώνουν ότι στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφορετικών κοινοτήτων που ζουν στην Κύπρο, όπως Τ/Κ, μέλη της ποντιακής και της κουρδικής κοινότητας, γεγονός που, όπως τονίζουν, αντανακλά τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του Κινήματος.

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτώνται καθημερινά οι θέσεις και οι παρεμβάσεις του για ζητήματα επικαιρότητας. Αναφορικά με το περιεχόμενο της εκστρατείας το κύριο βάρος θα δοθεί στην προβολή της πολιτικής πρότασης του Κινήματος μέσα από τη δράση των υποψηφίων.

Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας συνδέεται με τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του Κινήματος, «τριάντα χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας και της κοινωνίας», όπως επισημαίνουν οι πηγές μας. Οι δαπάνες θα κινηθούν με διαφάνεια και εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Σημ.: Το ΔΗΚΟ δεν ανταποκρίθηκε παρά τις επίμονες προσπάθειές μας να συμπεριληφθεί στο ρεπορτάζ.