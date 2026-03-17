«Σκάκι με παίκτες υψηλού IQ»: Νέα δήλωση Τραμπ για το Ιράν – Βαθμoλογεί με 8 τη συνομιλία του με Μακρόν

Οι ναυτικές συνοδείες δεν θα εγγυηθούν ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας (IMO), στον απόηχο των τελευταίων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι «θεωρεί σημαντικό τον βαθμό ενθουσιασμού», που έτυχε από συμμάχους το κάλεσμά του να σταλούν συμμαχικά πολεμικά πλοία και άλλα στρατιωτικά μέσα για να ανοίξει η στρατηγικής σημασίας δίοδος.

«Ενθαρρύνουμε σθεναρά άλλες χώρες να συνεργαστούν μαζί μας και να εμπλακούν γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας την επωδό «δεν έχουμε ανάγκη κανέναν», αλλά και αιχμές κατά των χωρών μελών του NATO: «Θα όφειλαν να να μας βοηθήσουν, διότι τους βοηθάμε εδώ και χρόνια».

Πρόσθεσε δε ότι η Κίνα, θα «έπρεπε να (τον) ευχαριστήσει» που άρχισε τον πόλεμο αυτό.

Ερωτηθείς για την τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, είπε πως «στην κλίμακα από το μηδέν ως το δέκα, θα έλεγα πως άξιζε 8». Δεν ήταν «τέλεια», αλλά «για τη Γαλλία μιλάμε».

«Παίκτες υψηλού IQ »

«Είναι μεγάλο παιχνίδι σκακιού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχω να κάνω με πολύ έξυπνους παίκτες. Υψηλού επιπέδου νοημοσύνη. Άνθρωποι πολύ υψηλό IQ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας την αναμέτρηση με το Ιράν, το οποίο και χαρακτήρισε υπερδύναμη σε άλλη τηλεοπτική συνέντευξη.

«Το Ιράν είναι έθνος με μεγάλη, τεράστια δύναμη. Κανείς δεν περίμενε να επιτεθεί στις χώρες του Κόλπου. Σοκαριστήκαμε», είπε επίσης ο αμερικανός πρόεδρος, αναφορικά με τις πολλαπλές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα οποία και προειδοποίησαν ότι «χάνουν την αυτοσυγκράτηση».

«Απίστευτο το αίτημα Τραμπ»

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ρητά οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων.

«Είναι αληθινά απίστευτο αίτημα», σχολίασε ο Φίλιπ Γκόρντον, που συμβούλευε άλλοτε τη δημοκρατική πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για ζητήματα εθνικής ασφαλείας και εργάζεται πλέον ως ειδικός στο κέντρο μελετών Brookings Institution.

Έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά κάποιο τρόπο θερίζει αυτό που έσπειρε, με τους τελωνειακούς δασμούς του, τις επικρίσεις του στο NATO, το ότι ορέγεται τη Γροιλανδία, την υποβάθμιση των απωλειών που υπέστησαν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και ούτως καθεξής.

«Φανταστείτε πως είσαστε ευρωπαίος ηγέτης που πρέπει να δικαιολογήσετε το ότι θέτετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές όχι μόνο για αυτή την επιχείρηση, αλλά για έναν πρόεδρο ο οποίος δεν σταματά να σας προσβάλλει και να σας υποβαθμίζει εδώ και δεκαπέντε μήνες. Πάει πολύ», έκρινε.

«Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πόλεμο χωρίς να συμβουλευτούν τους συμμάχους τους και τώρα ελπίζουν ότι θα έρθουν εκείνοι να διορθώσουν τη ζημιά, κάτι που δεν θα εκλάβουν καλά», πλειοδότησε ο Έρουαν Λαγκαντέκ, καθηγητής στο George Washington University.

Το NATO «δεν έχει τόσες ναυτικές δυνατότητες»

Ο πρώην πρεσβευτής της Γαλλίας στις ΗΠΑ Ζεράρ Αρό, που σχολιάζει συχνά τις διεθνείς υποθέσεις μέσω X, αντέδρασε έντονα στην αξίωση του Λευκού Οίκου: «Σε αυτό το επίπεδο, η λέξη θράσος είναι αληθινά πολύ λίγη. Απερισκεψία, τουπέ, ξετσιπωσιά, αλαζονεία», έγραψε.

Ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ «μπορεί να αλλάξουν τόνο» ή να προτείνουν κάτι «ήσσον», όπως για παράδειγμα «περισσότερη επιμελητειακή υποστήριξη» αλλά χωρίς να αλλάξουν θεμελιωδώς θέση, εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λιάνα Φιξ του Council on Foreign Relations.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει μεγάλη πίεση στα κράτη μέλη του NATO για να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους — κάτι που έγινε.

Όμως πολλοί από «τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τους πυραύλους που έχουν παραγγείλει (Ευρωπαίοι) στις ΗΠΑ για τη δική τους άμυνα ή για την Ουκρανία τώρα χρησιμοποιούνται στο Ιράν», πρόσθεσε.

