Live: Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο Λαριτζανί - Με όπλο που εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό αναχαιτίστηκε το χτύπημα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων σε Τεχεράνη και υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την 18η ημέρα.

Την ίδια ώρα στο Ιράκ νέο κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους στόχευσε νωρίς την Τρίτη την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σύμφωνα με ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Η επίθεση περιγράφηκε ως η εντονότερη από την έναρξη των επιθέσεων.

Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον τρία drones να κατευθύνονται προς την πρεσβεία. Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM κατέρριψε δύο από αυτά, ενώ ένα τρίτο προσέκρουσε εντός του συγκροτήματος της πρεσβείας.

