Ρούμπιο: Ζήτησε από τους Αμερικανούς διπλωμάτες να πιέσουν τις χώρες που βρίσκονται για άμεση δράση κατά του Ιράν - Οι οδηγίες που έδωσε

Εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να παροτρύνουν τις ξένες κυβερνήσεις να «προχωρήσουν άμεσα ώστε να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν και των τρομοκρατικών ομάδων που ευθυγραμμίζονται με αυτό να επιτεθούν στις αντίστοιχες χώρες και τους πολίτες μας» φέρεται, σύμφωνα με το ABC News, να έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η εντολή Ρούμπιο δόθηκε εν μέσω «αυξημένου κινδύνου επίθεσης» από το Ιράν και τους «δορυφόρους» του.

Κατά το ABC, η εντολή του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρμεντ δόθηκε προς όλες τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές τη Δευτέρα, ως μέρος ενός «αιτήματος δράσης» με την ένδειξη «Αυξημένη ανησυχία για τη δραστηριότητα του IRGC» (σ.σ. των Φρουρών της Επανάστασης).

Η οδηγία Ρούμπιο θέλει τους διπλωμάτες να μεταφέρουν το μήνυμα — το οποίο χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητο αλλά μη απόρρητο, «στο υψηλότερο κατάλληλο επίπεδο» έως τις 20 Μαρτίου.

Η οδηγία του Ρούμπιο προς τους διπλωμάτες δεν κάνει λεπτομερή αναφορά σε αυτό που αποκαλεί αυξημένο κίνδυνο επίθεσης από το Ιράν ή τους δορυφόρους του, αλλά τονίζει ότι μια συνδυασμένη προσέγγιση αποτελεί την καλύτερη στρατηγική για την εξουδετέρωση της απειλής.

«Εκτιμούμε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι πιο ευαίσθητο στη συλλογική δράση παρά στη μονομερή δράση, και ότι η κοινή πίεση είναι πιο πιθανό να επιβάλει αλλαγή συμπεριφοράς από το καθεστώς παρά οι μονομερείς ενέργειες από μόνες τους. Πρέπει να δράσουμε τώρα που η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη, για να τερματίσουμε την ιρανική εκστρατεία τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως. Μην αφήσετε αυτή την κρίσιμη ευκαιρία να περάσει».

Το μήνυμα Ρούμπιο περιλαμβάνει, επίσης, οδηγίες στους διπλωμάτες να μεταφέρουν και άλλα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένης μιας υπενθύμισης των μακροχρόνιων προσπαθειών του ιρανικού καθεστώτος να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής μέσω της υποστήριξής του σε ομάδες όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι ιρακινές πολιτοφυλακές, καθώς και των στόχων της Επιχείρησης Epic Fury — οι οποίοι, όπως αναφέρεται, είναι «η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η καταστροφή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, η αποδιοργάνωση των δικτύων των αντιπροσώπων του και η μείωση των ναυτικών δυνατοτήτων του».

«Κατά την κρίση της πρεσβείας, οι προσπάθειες προώθησης θα πρέπει να συντονίζονται με τους Ισραηλινούς διπλωματικούς ομολόγους», αναφέρει το τηλεγράφημα, προσθέτοντας ότι τα σημεία συζήτησης «δεν πρέπει να παραμεληθούν».

Επιπλέον, οι διπλωμάτες σε χώρες που δεν έχουν ακόμη χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικές οργανώσεις καλούνται να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών να το πράξουν «γρήγορα», παρέχοντας επιπλέον επιχειρήματα με στόχο την υποστήριξη της υπόθεσης.

«Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα εντείνει την πίεση στο ιρανικό καθεστώς και θα περιορίσει την ικανότητά του να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των πληθυσμών σας», αναφέρει το τηλεγράφημα.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν οργανώσει άμεσα τρομοκρατικές και δολοφονικές συνομωσίες σε ξένο έδαφος και έχουν εμπλακεί σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατασκοπείας και άσκησης επιρροής. Αυτές οι συνομωσίες είναι σκόπιμες πράξεις που αποσκοπούν στον εκφοβισμό των πληθυσμών και στην πρόκληση βλάβης στους πολίτες σας».

Πηγή: protothema.gr