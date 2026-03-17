Μακρόν: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η Γαλλία «υπό τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ» δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν.

Αναφερόμενος στην πολεμική σύρραξη στην Μέση Ανατολή ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο» και ότι η στάση της είναι καθαρά αμυντική αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της.

Εξέφρασε ωστόσο την ευχή να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

