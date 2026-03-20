Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είναι ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρωί της Παρασκευής (20/3).

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τον εκπρόσωπό τους, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί. Ο Ναϊνί «έγινε μάρτυρας στην εγκληματική, δειλή τρομοκρατική επίθεση της αμερικανο-σιωνιστικής πλευράς τα ξημερώματα», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους Sepah News.

Τις τελευταίες ώρες οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν Τεχεράνη και Κατζ, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί που βρισκόταν ο Ναϊνί.

Ο Ναΐνί ήταν η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης από τον Ιούλιο του 2024 και σύμφωνα με ΗΠΑ και Ισραήλ, ο «αρχιτέκτονας» της προπαγάνδας του ιρανικού καθεστώτος.

Τελευταία εμφάνιση του Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, ήταν την περασμένη Τετάρτη (18/3) όταν εξαπέλυε απειλές αναφέροντας πως «η σημερινή ημέρα (Παρασκευή) που είναι η πρωτοχρονιά για τους μουσλμάνους θα κάψει τους εχθρούς». Ωστόσο τα ξημερώματα έπεσε νεκρός.

H ανακοίνωση των IDF για τον θάνατο του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. Η Πολεμική Αεροπορία, υπό τη διεύθυνση της Διεύθυνσης Πληροφοριών, επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και σκότωσε τον Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, επικεφαλής του τμήματος δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης. Με την πάροδο των ετών, ο Ναϊνί κατείχε διάφορες θέσεις στον κόσμο της προπαγάνδας και ήταν εκπρόσωπος τύπου, και τα τελευταία δύο χρόνια διετέλεσε ο κύριος διανομέας προπαγάνδας για τους Φρουρούς της Επανάστασης υπό το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς» αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF.

Πηγή: ΕΡΤ

