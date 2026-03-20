Live: Νέα ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη απαντάει το Ισραήλ

Στην 21η ημέρα εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ανταλλαγές επιθέσεων και αυξανόμενη διεθνή ανησυχία.
Σημαντικές εξελίξεις:
- Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά τα μεσάνυχτα, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επερχόμενη πυραυλική επίθεση από το Ιράν
- Το Ισραήλ απάντησε με νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά στρατηγικών υποδομών στην Τεχεράνη
- Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για την αποκατάσταση ζημιών σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ μετά από ιρανική επίθεση, ενώ η παραγωγή LNG αναμένεται να μειωθεί κατά 17%
- Η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί για πιθανή εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 180 δολάρια, εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί και μετά τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη WSJ
- Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων
- Ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε ότι «δεν μπορούν να γίνουν επαναστάσεις μόνο από αέρος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη πιθανής χερσαίας εμπλοκής και σημειώνοντας ότι ο πόλεμος «θα διαρκέσει όσο χρειαστεί»
- Οι IDF ανέφεραν ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν «δεν έχει φτάσει ούτε στο μέσο της»
- Νωρίτερα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση, με θραύσμα από αναχαίτιση να πλήττει διυλιστήριο στη Χάιφα, προκαλώντας πυρκαγιά
- Ιρανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν για πρώτη φορά αμερικανικό μαχητικό F-35, το οποίο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα στο Ιράν, αναμένοντας στήριξη από την Ιαπωνία, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να σταματήσει επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
- Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
- Έτοιμη να παράσχει βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αν και όπως χρειαστεί, στο θέμα της συζήτησης με την Βρετανία του καθεστώτος των Βάσεων όταν τελειώσει η παρούσα κρίση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει η ΕΕ
Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις