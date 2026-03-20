Live: Νέα ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν, με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη απαντάει το Ισραήλ

Στην 21η ημέρα εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ανταλλαγές επιθέσεων και αυξανόμενη διεθνή ανησυχία.

Σημαντικές εξελίξεις:

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά τα μεσάνυχτα, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επερχόμενη πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Το Ισραήλ απάντησε με νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά στρατηγικών υποδομών στην Τεχεράνη

Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για την αποκατάσταση ζημιών σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ μετά από ιρανική επίθεση, ενώ η παραγωγή LNG αναμένεται να μειωθεί κατά 17%

Η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί για πιθανή εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 180 δολάρια, εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί και μετά τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη WSJ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε ότι «δεν μπορούν να γίνουν επαναστάσεις μόνο από αέρος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη πιθανής χερσαίας εμπλοκής και σημειώνοντας ότι ο πόλεμος «θα διαρκέσει όσο χρειαστεί»

Οι IDF ανέφεραν ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν «δεν έχει φτάσει ούτε στο μέσο της»

Νωρίτερα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση, με θραύσμα από αναχαίτιση να πλήττει διυλιστήριο στη Χάιφα, προκαλώντας πυρκαγιά

Ιρανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν για πρώτη φορά αμερικανικό μαχητικό F-35, το οποίο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατεύματα στο Ιράν, αναμένοντας στήριξη από την Ιαπωνία, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να σταματήσει επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Έτοιμη να παράσχει βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αν και όπως χρειαστεί, στο θέμα της συζήτησης με την Βρετανία του καθεστώτος των Βάσεων όταν τελειώσει η παρούσα κρίση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει η ΕΕ

