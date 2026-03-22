Ιρανός πρόεδρος: Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλους εκτός από εκείνους που παραβιάζουν το έδαφός μας

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι «οι απειλές και η τρομοκρατία» σε βάρος του Ιράν δεν αποδυναμώνουν τη χώρα, αλλά αντίθετα ενισχύουν την ενότητα του λαού.

Την πρόθεση της Τεχεράνης να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή εξέφρασε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας ότι οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την εσωτερική συνοχή της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι «οι απειλές και η τρομοκρατία» σε βάρος του Ιράν δεν αποδυναμώνουν τη χώρα, αλλά αντίθετα ενισχύουν την ενότητα του λαού, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «με αποφασιστικότητα τις παράλογες απειλές στο πεδίο της μάχης».

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εάν δεν διασφαλιστεί πλήρως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε επίσης ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα παραμένει ανοικτό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ισχύει το ίδιο για όσους, όπως ανέφερε, παραβιάζουν την εδαφική κυριαρχία της χώρας.

 

