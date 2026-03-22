Live: Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απειλεί το Ιράν

Με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να καλεί σε «αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου πυρηνικού ατυχήματος», οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στη Μέση Ανατολή, 23η ημέρα του πολέμου.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν την Κυριακή (22/3) με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

«Εάν οι εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι υποδομές ενέργειας, τεχνολογίας πληροφοριών και αφαλάτωσης που ανήκουν στις ΗΠΑ και στο (ισραηλινό) καθεστώς στην περιοχή θα στοχοποιηθούν», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο ιρανικό καθεστώς για να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς να υφίσταται απειλή, τα Στενά του Χορμούζ, εντός 48 ωρών από αυτό το χρονικό σημείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στη χώρα, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», αναφέρει ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social.

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ μετρά τις πληγές του από τις ιρανικές επιθέσεις σε Αράντ και Ντιμόνα με αποτέλεσμα να τραυματισμούν 100 άτομα εκ των οποίων 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

