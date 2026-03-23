Απεβίωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

Ο Ζοσπέν διετέλεσε επίσης Υπουργός Παιδείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ως Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναδείχθηκε νικητής μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε ο Ζακ Σιράκ το 1997.

Τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας η οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Λιονέλ Ζοσπέν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ζοσπέν διετέλεσε επίσης Υπουργός Παιδείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ως Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναδείχθηκε νικητής μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε ο Ζακ Σιράκ το 1997.

Στη συνέχεια ηγήθηκε της κυβέρνησης για πέντε χρόνια. Ηγήθηκε του συνασπισμού της «Πλουραλιστικής Αριστεράς», ο οποίος συγκέντρωσε διάφορες δυνάμεις αυτού του πολιτικού χώρου πέρα από τους Σοσιαλιστές.

Ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ο Ζοσπέν εφάρμοσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η 35ωρη εργάσιμη εβδομάδα, η Καθολική Κάλυψη Υγείας (CMU) και το Σύμφωνο Πολιτικής Αλληλεγγύης (PACS), το οποίο επιτρέπει σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης χωρίς γάμο.

Το 2002 έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία για δεύτερη φορά. Αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με πληθώρα υποψηφίων της αριστεράς, δεν κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο.

ΔΙΕΘΝΗ ΓΑΛΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

