Γερμανία: Αύξηση τιμής της βενζίνης μόνο μια φορά την ημέρα - Τα μέτρα της κυβέρνησης

«Σήμερα είναι η αρχή του τέλους των αυξήσεων των τιμών. Δεν θέλουμε καμία κοροϊδία σε αυτή τη χώρα». Αυτή είναι η αισιόδοξη άποψη του βουλευτή του SPD Μαχμούτ Οζντεμίρ για το πακέτο μέτρων για τις τιμές της βενζίνης που ψηφίστηκε από την Μπούντεσταγκ.

Αν και η τιμή της βενζίνης στη Γερμανία έχει μειωθεί ελαφρώς τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω αυξήσεις των τιμών και υψηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Υπέρ του νέου νόμου ψήφισαν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνώντων CDU/CSU και SPD, καθώς και οι Πράσινοι. Το AfD και το Κόμμα της Αριστεράς ψήφισαν κατά. Το AfD κάνει λόγο για "εξαπάτηση του CDU σχετικά με την τιμή των καυσίμων". Το Αριστερό Κόμμα επιθυμεί φόρο επί των υπερκερδών και κατηγορεί την υπουργό Οικονομίας του CDU Katherina Reiche ότι βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Η βενζίνη θα επιτρέπεται να αυξάνεται μία φορά την ημέρα

Στο μέλλον, τα πρατήρια καυσίμων θα επιτρέπεται να αυξάνουν τις τιμές μόνο μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι. Οι μειώσεις τιμών επιτρέπονται πάντα. Το μοντέλο αυτό ισχύει στην Αυστρία εδώ και πολύ καιρό, αλλά η κυβέρνηση της Βιέννης το αυστηροποίησε ακόμη περισσότερο μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Τα αυστριακά πρατήρια καυσίμων επιτρέπεται πλέον να αυξάνουν τις τιμές μόνο τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές στις 12 το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, η βενζίνη έχει γίνει και εκεί ακόμη πιο ακριβή. Η Γερμανία και η Αυστρία έχουν δει τις τελευταίες εβδομάδες τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης στην Ευρώπη.

Οι παραβάσεις των κανόνων για τις αυξήσεις των τιμών θα τιμωρούνται με πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός θέλει επίσης να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία περί καρτέλ, προκειμένου να γίνουν οι τιμές πιο διαφανείς. Σε περίπτωση απότομων αυξήσεων των τιμών, οι πετρελαϊκές εταιρείες θα πρέπει στο μέλλον να εξηγούν ότι οι αυξήσεις των τιμών τους είναι πράγματι δικαιολογημένες. Αυτό θα αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης. Το Γραφείο Καρτέλ θα είναι πλέον σε θέση να ελέγχει και να σταματά την αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης πιο γρήγορα.

Το Bundesrat πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο την Παρασκευή. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει στη συνέχεια να τεθούν σε ισχύ στις αρχές Απριλίου και να επανεκτιμηθούν μετά από 12 μήνες.

Τσουνάμι επικρίσεων και από επιχειρηματίες

Ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Πρατηρίων Καυσίμων κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για τις υψηλές τιμές των καυσίμων στη Γερμανία: Ο λόγος για την υψηλή τιμή της βενζίνης στη Γερμανία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι κυρίως τα κόστη που καθορίζονται από τους πολιτικούς - όπως ο φόρος ενέργειας, η τιμολόγηση του CO2 και ο ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα, οι φόροι στη βενζίνη στη Γερμανία είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το AfD, το οποίο θέλει γενικά να περιορίσει τα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ζητά ακόμη και τον τερματισμό της τιμολόγησης του CO2 (πηγή στα Γερμανικά). "Δεν θα εξοικονομήσετε ούτε ένα σεντ με αυτό το μέτρο", είναι το σύνθημα και το κόμμα εξηγεί: "Όποιος θέλει πραγματικά να ελαφρύνει τους πολίτες πρέπει να καταργήσει τους φόρους CO2 χωρίς αντικατάσταση, να μειώσει σημαντικά τον ενεργειακό φόρο στα καύσιμα και να μειώσει τον ΦΠΑ στη βενζίνη, αντί να προσποιείται ότι μπορεί να δράσει με έναν κανόνα μιας ημέρας που τελικά δεν θα εξοικονομήσει ούτε ένα σεντ στην αντλία. Η πραγματική ανακούφιση μπορεί να προέλθει μόνο από τη μείωση των φόρων - όλα τα άλλα είναι μια πολιτική προσποίησης σε βάρος των αυτοκινητιστών".

Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών επέκρινε επίσης το νομοσχέδιο - ιδίως όσον αφορά το αντιμονοπωλιακό δίκαιο. "Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία εισαγωγής εκτεταμένων και ριψοκίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού σε μια εσπευσμένη, ταχεία διαδικασία", δήλωσε ο Holger Lösch, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της BDI , σύμφωνα με τη SZ (πηγή στα Γερμανικά).

Θα υπάρξει φόρος υπερκέρδους και υψηλότερο επίδομα φόρου μετακινούμενων;

Το Κόμμα της Αριστεράς επέκρινε επίσης τους νέους κανόνες για τις τιμές των καυσίμων. Ο Lorenz Gösta Beutin βλέπει την "πιο ανόητη δυνατή ενεργειακή πολιτική" στο Βερολίνο. Ο υπουργός Οικονομίας Ράιχ κατηγορεί τον πολιτικό για το κλίμα και την ενέργεια ότι δεν εστιάζει αρκετά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προτιμά να ταξιδεύει στο Τέξας για να διαβουλεύεται με την πετρελαϊκή βιομηχανία.

Το Κόμμα της Αριστεράς ζητά εδώ και καιρό την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη, κάτι που συζητείται τώρα και εντός του κυβερνητικού συνασπισμού. Ο υπουργός Οικονομικών του SPD Lars Klingbeil θέλει προφανώς να χρησιμοποιήσει έναν ενδεχόμενο φόρο υπερκέρδους στα πολεμικά κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών για να χρηματοδοτήσει μια περαιτέρω αύξηση του επιδόματος μετακινούμενων.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel (πηγή στα Γερμανικά), η υπουργός Οικονομίας του CDU, Katherina Reiche, τάχθηκε τώρα επίσης υπέρ μιας προσωρινής τουλάχιστον αύξησης του επιδόματος μετακινούμενων. "Είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους εξαρτώνται από το αυτοκίνητο", δήλωσε η υπουργός.

Η Reiche απάντησε στις επικρίσεις για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων στο υπουργείο της. "Όχι μόνο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών μας, αλλά και αναλαμβάνουμε δράση".

Και παραδέχτηκε ότι ο νόμος, ο οποίος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, μάλλον δεν είναι αρκετός. Η υπουργός Οικονομίας εξήγησε: "Αλλά είναι πιθανό ότι ακόμη και αυτό το πακέτο δεν θα είναι επαρκές, αν συνεχιστεί η κρίση και ο πόλεμος στην περιοχή".

