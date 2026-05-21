Σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία ανακαλύφθηκε δερμάτινο σημειωματάριο 800 ετών

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών για την ανέγερση νέου δημοτικού κτιρίου στην πόλη Πάντερμπορν, επιστήμονες του Περιφερειακού Συνδέσμου Βεστφαλίας-Λίπε (LWL) εντόπισαν πέντε μεσαιωνικούς βόθρους. Αυτό όμως που αντίκρισαν στο εσωτερικό τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία: ένα άθικτο σημειωματάριο τσέπης, ηλικίας 800 ετών.

Το εύρημα, το οποίο αποτελείται από 10 σελίδες από ξύλο και κερί, προστατευόταν από ένα περίτεχνο δερμάτινο εξώφυλλο με ανάγλυφους κρίνους - σύμβολο αγνότητας της εποχής. Όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο Artnet, η ερμητική στεγανότητα του χώρου λειτούργησε ως ιδανική «χρονοκάψουλα», προστατεύοντας το ευαίσθητο αντικείμενο από τη διάβρωση και τους γύρω ρύπους.

Γερμανία: Το μυστικό των κερωμένων σελίδων

Όταν οι συντηρητές άνοιξαν προσεκτικά το βιβλιάριο, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι η γραφή παραμένει ευανάγνωστη. Η τεχνολογία της εποχής επέτρεπε στον κάτοχο να γράφει πάνω στο κερί και να σβήνει το κείμενο με την επίπεδη άκρη μιας ειδικής γραφίδας.

«Το κείμενο δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθεί, ακόμη και για τους ειδικούς» δήλωσε η Μπάρμπαρα Ρίσχοφ-Πάρζινγκερ, διευθύντρια πολιτιστικών υποθέσεων του LWL. «Μεμονωμένες λέξεις είναι αναγνωρίσιμες, αλλά η πλήρης μεταγραφή θα απαιτήσει χρόνο, καθώς υπάρχουν πολλά ορθογραφικά λάθη της εποχής».

Το προφίλ του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το σημειωματάριο περιλαμβάνει καταγραφές εμπορικών συναλλαγών, γεγονός που παραπέμπει σε κάποιον εύπορο έμπορο. Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από τη γλώσσα του κειμένου, καθώς είναι γραμμένο στα λατινικά, τη γλώσσα της ελίτ της εποχής.

Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στον ίδιο χώρο υπολείμματα από μεταξωτά υφάσματα, τα οποία εικάζεται ότι χρησιμοποιούνταν ως... πολυτελές χαρτί υγείας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή κοινωνική θέση των χρηστών των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

— Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) May 21, 2026

Ένας «ευώδης» θησαυρός

«Για τους αρχαιολόγους, οι μεσαιωνικές τουαλέτες αποτελούν πάντα μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών» εξηγεί η κ. Ρίσχοφ-Πάρζινγκερ, σημειώνοντας ότι η υγρασία και η έλλειψη οξυγόνου δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον συντήρησης. Βέβαια, η συντήρηση είχε και το τίμημά της. Όπως σχολίασε χιουμοριστικά η συντηρήτρια Σουζάνε Μπρέτζελ, το εύρημα, ακόμη και μετά από οκτώ αιώνες στο χώμα, διατηρούσε μια «μάλλον δυσάρεστη οσμή».

Όσο για το πώς ένα τόσο πολύτιμο αντικείμενο κατέληξε στον βόθρο; Η απάντηση κρύβεται στην ανθρώπινη απροσεξία, η οποία παραμένει ίδια ανά τους αιώνες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σημειωματάριο γλίστρησε κατά λάθος από την τσέπη του ιδιοκτήτη του, ο οποίος είτε δεν το αντιλήφθηκε εγκαίρως, είτε αποφάσισε ότι η ανάκτησή του από το συγκεκριμένο σημείο δεν άξιζε τον κόπο.

