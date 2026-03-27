Τα βρίσκει σκούρα ο Πούτιν: Τον οβολό των ολιγαρχών ζήτησε για μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον προϋπολογισμό της χώρας σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας η οποία δοκιμάζεται καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο.

Αυτό αποκαλύπτει το διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης The Bell, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Μάλιστσ ανέφερε ότι ο Πούτιν συναντήθηκε με κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη (26/3).

Οι Financial Times δημοσίευσαν επίσης παρόμοιο ρεπορτάζ την Πέμπτη, επικαλούμενοι τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το Bell, επικαλούμενο τις πηγές, ανέφερε ότι ο Πούτιν συζήτησε τη στρατιωτική χρηματοδότηση και τη συνέχιση του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά, είπε ο Πούτιν, μέχρι να καταλάβει τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, πρόσθεσε το ρεπορτάζ.

Το Bell ανέφερε επίσης ότι ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ στη συνάντηση με τον Πούτιν δεσμεύτηκε να δωρίσει 100 δισεκατομμύρια ρούβλια ήτοι 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η Ρωσία αντιμετωπίζει ένα διπλό πλήγμα: μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού από τις πωλήσεις ενέργειας και οικονομική επιβράδυνση, η οποία επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα από άλλους τομείς της οικονομίας.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ρωσική κυβέρνηση προετοιμάζει μια πιθανή περικοπή 10% σε όλες τις «μη ευαίσθητες» δαπάνες στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

