Αποκάλυψη Washington Post: Tο σχέδιο των ΗΠΑ για να πάρουν 500 κιλά ουρανίου από το Ιράν

Το σχέδιο που παρουσίασε ο αμερικανικός στρατός στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου οι ΗΠΑ να «κατασχέσουν» περίπου 500 κιλά ουρανίου από το Ιράν αποκαλύπτει η Washington Post.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο περιλαμβάνει μεταφορά εκσκαφέων και την κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης ώστε μεταγωγικά αεροσκάφη να μπορέσουν να απομακρύνουν το ραδιενεργό υλικό.

Το πολύπλοκο σχέδιο παρουσιάστηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, αφού ο ίδιος ζήτησε μια πρόταση μαζί με τους σημαντικούς επιχειρησιακούς κινδύνους που το συνοδεύουν.

Το αίτημα του Τραμπ για το σχέδιο, που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει το ενδιαφέρον του να εξετάσει μια εξαιρετικά ευαίσθητη και υψηλού ρίσκου ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

Οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι

Η πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης του ουρανίου παραμένει θαμμένη κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών βομβαρδισμών. Από τότε δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές κινήσεις για την ανάκτησή του. Το υλικό φυλάσσεται σε σφραγισμένους κυλίνδρους, παρόμοιους με φιάλες κατάδυσης. Για να χρησιμοποιηθεί σε όπλο, πρέπει να εμπλουτιστεί περαιτέρω και να μετατραπεί σε μέταλλο.

Η επιχείρηση ανάκτησης θα απαιτούσε εκσκαφή, διάσπαση σκυροδέματος και μολύβδινων προστατευτικών στρωμάτων, και στη συνέχεια απομάκρυνση των δοχείων και αερομεταφορά τους — διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει από εβδομάδες έως μήνες.

Πρώην αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η ασφαλέστερη επιλογή θα ήταν μετά από κατάπαυση του πυρός και με τη συμμετοχή του ΔΟΑΕ. Ωστόσο, ακόμη και τότε, η επιχείρηση θα είχε μεγάλους κινδύνους και πιθανές απώλειες.

Η πολυπλοκότητα και η κλίμακα της αποστολής την καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη. Θα απαιτούσε αεροπορικά πλήγματα, ανάπτυξη στρατευμάτων, δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας, κατασκευή διαδρόμου, συνεχή υποστήριξη και παρουσία ειδικών.

Οι ομάδες θα έπρεπε να επιχειρούν σε υπόγειες εγκαταστάσεις με άγνωστους κινδύνους, φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό και αντιμετωπίζοντας πιθανή ραδιενεργή μόλυνση ή παγίδες.

«Είναι μια αργή, σχολαστική και δυνητικά εξαιρετικά θανατηφόρα διαδικασία», ανέφερε πρώην ειδικός επιχειρήσεων.

Ακόμη και η αποχώρηση θα ήταν επικίνδυνη, καθώς στρατεύματα και υλικά θα ήταν εκτεθειμένα σε επιθέσεις.

Σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, όπως η επιχείρηση εξόντωσης του Οσάμα μπιν Λάντεν, που διήρκεσε ώρες, αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, καταλήγει το δημοσίευμα.

