Live: Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν - Χτυπήθηκε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή». ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πρόταση εκεχειρίας

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω». 

Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν» προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς στην Τεχεράνη, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή βομβαρδισμών κατά ενεργειακών υποδομών στο Ιράν και τον αντίκτυπο που θα είχαν αυτοί στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους». Ανέφερε επίσης πως η Ουάσινγκτον έχει μηνύματα που υποδηλώνουν ότι οι πολλοί Ιρανοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Όλες οι εξελίξεις - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, cnn.gr, ΕΡΤ, protothema.gr

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

