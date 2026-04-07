Live: Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν - Χτυπήθηκε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή». ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πρόταση εκεχειρίας

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Οι Ιρανοί είναι «διατεθειμένοι να υποφέρουν» προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς στην Τεχεράνη, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή βομβαρδισμών κατά ενεργειακών υποδομών στο Ιράν και τον αντίκτυπο που θα είχαν αυτοί στον ιρανικό λαό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να υποφέρουν προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους». Ανέφερε επίσης πως η Ουάσινγκτον έχει μηνύματα που υποδηλώνουν ότι οι πολλοί Ιρανοί τάσσονται υπέρ της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

