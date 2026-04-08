Το ΝΑΤΟ σκέφτεται να στείλει ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ για να ασφαλίσει τις διελεύσεις

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή για τη διασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, η οποία επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

«Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή στην περιοχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας στον Περσικό Κόλπο», ανέφερε η εφημερίδα.

Όπως ανέφεραν πηγές της Συμμαχίας, «υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της οργάνωσης αυτής της αποστολής από την πλευρά του ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τη Handelsblatt, οι διαπραγματεύσεις για τη ναυτική επιχείρηση βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη και να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαμάχη μεταξύ των εταίρων της Συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

«Τα πλεονεκτήματα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν το γεγονός ότι οι Αμερικανοί θα συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η Συμμαχία θα αποδείκνυε στις ΗΠΑ ότι εξακολουθεί να έχει αξία. Μια ιδέα είναι να ξεκινήσει αρχικά η αποστολή ως «συνασπισμός των προθύμων» και στη συνέχεια, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, να μεταφερθεί στις δομές διοίκησης της Συμμαχίας», γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές.

