Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για το Πάσχα

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Πέμπτη κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 4 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα.

«Ενόψει του εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου μέχρι το τέλος της 12ης Απριλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο επισημαίνει πως θεωρεί ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μόσχας για την τήρηση πασχαλινής εκεχειρίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ