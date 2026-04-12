Live: Οι δύο όροι - εμπόδια του Ιράν στις ΗΠΑ για συμφωνία - Αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, που μαίνεται στη Μέση Ανατολή για πάνω από 40 ημέρες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η πακιστανική αντιπροσωπεία υπέβαλε πρόταση για τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και κοινές περιπολίες στο στενό.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι υπήρξαν 21 ώρες ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με συνεχή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να το πετύχουν γρήγορα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των ΗΠΑ και αυτό προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων», είπε.

Για «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ κάνει λόγο, την ίδια ώρα, η Τεχεράνη.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε αδιάκοπα κι εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν έτσι τέλος», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.

Πάντως, ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, protothema.gr, in.gr, ΚΥΠΕ, ertnews.gr, cnn.gr

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό