«Καλή Ανάσταση»: Ο Μαμντάνι ευχήθηκε στα ελληνικά για το ορθόδοξο Πάσχα δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο (βίντεο)

Μετά τη λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, ο μουσουλμάνος δήμαρχος προέβη σε ομιλία, αναφερόμενος στο πνευματικό και συμβολικό βάρος της βραδιάς

«Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε στα ελληνικά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, που παρέστη στη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής για τον Επιτάφιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο World Trade Center.

Ο πρόσφατα εκλεγμένος δήμαρχος παρέστη στην πανηγυρική τέλεση του Όρθρου του Μεγάλου και Αγίου Σαββάτου και της Λειτουργίας των Θρήνων στον Τάφο, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. «Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε στα ελληνικά με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο να ακούγεται να λέει «ουάου».

Η λειτουργία, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, συγκέντρωσε κληρικούς, διπλωμάτες και πιστούς από τη Νέα Υόρκη και πέραν αυτής, που θρηνούσαν την ταφή του Χριστού και προσδοκούσαν την Ανάσταση. Η παρουσία του Μαμντάνι έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Αρχιεπισκόπου.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μίλησε για τη θυσία και τα παθήματα του Ιησού, καθώς και για την ελπίδα που φέρνει σε όλους το Πάθος Του. Αναφέρθηκε στην είσοδο του Χριστού στον ανθρώπινο πόνο ως μια μεταμορφωτική πράξη που προσφέρει νέα ζωή, προτρέποντας τους παρόντες να αντιμετωπίσουν το πάθος αντί να το αποφεύγουν. 

Ο Αρχιεπίσκοπος συνέδεσε επίσης το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας με τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις, επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σημείωσε ότι άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βία και αβεβαιότητα, καλώντας τους πιστούς να ανταποκριθούν με προσευχή, ανθρωπιστική υποστήριξη και δέσμευση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Μετά τη λειτουργία, ο δήμαρχος Μαμντάνι προέβη σε ομιλία, αναφερόμενος στο πνευματικό και συμβολικό βάρος της βραδιάς. Περιέγραψε την εμπειρία της συμμετοχής στην πομπή του Επιταφίου, ως σύμβολο τόσο της θρησκευτικής αφοσίωσης όσο και του κοινού ανθρώπινου βάρους.

«Απόψε, καθώς χαμηλώνουμε τα φώτα και μεταφέρουμε τον Επιτάφιο, φέρνουμε το βάρος του γήινου Σώματος του Ιησού Χριστού, ακριβώς όπως Εκείνος κάποτε έφερε το βάρος του Σταυρού», είπε ο Μαμντάνι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο της Σαρακοστής που προηγήθηκε της λειτουργίας, επισημαίνοντας τον ρόλο της νηστείας και της προσευχής στην εμβάθυνση της κατανόησης των παθημάτων του Χριστού.

Πηγή: protothema.gr

