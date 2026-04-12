Ουγγαρία: Έχασε τις εκλογές ο μακροβιότερος ηγέτης της ΕΕ - Ο Όρμπαν συνεχάρη τον Μαγιάρ

Μεγάλη νίκη επί του απερχόμενου πρωθυπουργού Ορμπάν που κυβερνούσε την Ουγγαρία επί 16 χρόνια πέτυχε ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza Πέτερ Μαγιάρ.

Η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά με καταμετρημένο στο 66,69% των ψήφων, ο Πέτερ Μάγιαρ φέρεται να λαμβάνει 137 έδρες, περισσότερες από τα 2/3 που χρειάζεται για να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, το Findez του Όρμπαν λαμβάνει 55 έδρες και το κόμμα Mi Hazank 7 έδρες.

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε μέσω του Facebook πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

Όρμπαν: «Οδυνηρό» το αποτέλεσμα, «αλλά σαφές» - «Δεν τα παρατάμε, θα υπηρετήσουμε τον λαό ως αντιπολίτευση»

Την ήττα του στις κρίσιμες εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία παραδέχθηκε σε μια σύντομη ομιλία του ο Βίκτορ Όρμπαν, κάνοντας λόγο για ένα «οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές» εκλογικό αποτέλεσμα.

«Η ευθύνη για τη διακυβέρνηση, αλλά και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε, δεν δόθηκαν σε μάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, συγχαίροντας την ίδια στιγμή το κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του.

Ο Όρμπαν δήλωσε το κόμμα του δεν έχει δουλέψει ποτέ τόσο πολύ σε καμία εκλογική εκστρατεία, ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων που ψήφισαν το Findez και δεσμεύτηκε ότι «δεν θα τους απογοητεύσει ποτέ».

«Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από τη θέση της αντιπολίτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ακόμη ότι, στα περισσότερα από 30 χρόνια του στην ηγεσία του Fidesz, «ζήσαμε δύσκολα και εύκολα, όμορφα και θλιβερά χρόνια», αλλά επέμεινε ότι «ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα τα παρατήσω».

Ο Όρμπαν πρόσθεσε απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του ότι το καθήκον τους είναι σαφές: «Δεν έχουμε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας».

«Ποτέ δεν τα παρατάμε, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος γνωρίζει για εμάς, ποτέ δεν τα παρατάμε. Οι ημέρες που έχουμε μπροστά μας είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας», πρόσθεσε.

Οι κάλπες στην Ουγγαρία έκλεισαν με συμμετοχή - ρεκόρ

Tα εκλογικά τμήματα έκλεισαν σήμερα στην Ουγγαρία, όπου η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Ο μακροβιότερος ηγέτης της ΕΕ

Πρόκειται για την πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση της Ευρώπης φέτος, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς αναλυτές, καθώς ο Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να εκθρονίσει τον λαϊκιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της, ενώ η πολιτική πορεία του έχει χαρακτηριστεί από οβιδιακές μεταμορφώσεις: φιλελεύθερος και σφόδρα αντισοβιετικός στις πρώτες μέρες του έως εθνικιστής και φίλα προσκείμενος προς τη Ρωσία στη συνέχεια, ενώ επανειλημμένα εγκωμιάζεται από την παγκόσμια ακροδεξιά.

Τέσσερις θητείες

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που βρίσκεται στην εξουσία, ο Όρμπαν έχει επιβάλλει σκληρή καταστολή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης, έχει υπονομεύσει πολλούς από τους θεσμούς της Ουγγαρίας, ενώ παράλληλα έχει κατηγορηθεί ότι κατηύθυνε μεγάλα χρηματικά ποσά προς μια επιχειρηματική ελίτ που τον στηρίζει. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, έχει προκαλέσει σοβαρές εντάσεις στη σχέση της χώρας του με την ΕΕ, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα βέτο για να εμποδίσει σημαντικές αποφάσεις των 27. Πιο πρόσφατα, μπλόκαρε ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ertnews / cnn.gr