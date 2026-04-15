Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησίασαν περισσότερο σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Τρίτη, πλησιάζοντας περισσότερο σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ιστότοπο Axios.

Ένας νέος γύρος άμεσων συνομιλιών με φυσική παρουσία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν τη διαμεσολάβηση, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο, η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να παραταθεί για να διαπραγματευτούν οι λεπτομέρειες μιας συνολικής συμφωνίας, δήλωσαν Αμερικανός αξιωματούχος και ακόμα μία ενημερωμένη πηγή.

«Οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες - δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε δύο μέρες», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα σε παράταση της εκεχειρίας. Υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν κατ' αρχήν να συναντηθούν, αλλά δεν έχουν αποφασίσει για ημερομηνία ή τόπο συνάντησης, μετά την ολοκλήρωση χωρίς συμφωνία των μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ.

Οι περιφερειακοί μεσολαβητές πιέζουν για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και για τη διευθέτηση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών, αλλά η πρόοδος είναι αργή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

