Live: Διαβουλεύσεις για νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές για τη διοργάνωση νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, στον απόηχο της επιβολής, από την Ουάσιγκτον, ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίποινα και πλήγματα σε στόχους, σε ένα ήδη τεταμένο περιφερειακό περιβάλλον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες», σημειώνοντας σε συνέντευξή του στην New York Post ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να φιλοξενηθούν στο Ισλαμαμπάντ.

Ακολουθήστε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό - Με πληροφορίες από ertnews.gr, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, cnn.gr, skai.gr, in.gr