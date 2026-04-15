Ο «Άγιος Φανούριος», το πρώτο δεξαμενόπλοιο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ - Τι αναφέρει το Bloomberg

Το δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I, με προορισμό το Ιράκ, πέρασε μέσω των Στενών του Ορμούζ προς τον Περσικό Κόλπο, γεγονός που το καθιστά το πρώτο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου που κατευθύνεται δυτικά μέσω του Στενού από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg το πλοίο «Άγιος Φανούριος Ι» με σημαία Μάλτας, δεν κατευθύνεται προς το Ιράν και έχει διασχίσει τη στενή πλωτή οδό κατά μήκος μιας διαδρομής που έχει εγκριθεί από την Τεχεράνη, μεταξύ των νησιών Κεσμ και Λαράκ, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Το πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου πλέει για τη Βασόρα του Ιράκ, για να παραλάβει ένα φορτίο που προορίζεται για το Βιετνάμ, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η πρώτη προσπάθεια του «Αγίου Φανουρίου» να επιστρέψει στον Περσικό Κόλπο διακόπηκε την Κυριακή, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσαν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εκτός από το ελληνόκτητο Agios Fanourios αλλα τρία σκάφη το κινεζικό Alicia and RHN και το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Golbon, διέσχισαν τα ύδατα κοντά στο Ιράν την Τετάρτη, ταξιδεύοντας από και προς τη χώρα παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη.

Τα δεδομένα του MarineTraffic έδειξαν τις κινήσεις των πλοίων, υποδεικνύοντας ότι τρία από τα πλοία εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα, ενώ το Golbon βρισκόταν εν πλω.

cnn.gr