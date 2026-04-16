Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Την φωτογραφία μιας χελώνας ανήρτησε νωρίτερα φέτος στο X ο Τζεφ Μπέζος και μάλιστα χωρίς κανένα σχόλιο.

Οι λάτρεις της διαστημικής βιομηχανίας, ωστόσο, διάβασαν αμέσως ανάμεσα στις γραμμές, βλέποντας τον ιδρυτή της Amazon να αναδεικνύεται ο πιο σταθερός, αν και πιο αργός, ανταγωνιστής, σαν την αισωπική χελώνα απέναντι στον υπερφίαλο λαγό του Ίλον Μασκ, σε μια κούρσα προς τα αστέρια.

Ο «λαγός», ο Ίλον Μασκ που ίδρυσε και διευθύνει την SpaceX, εδώ και χρόνια βρίσκεται πολύ μπροστά από τις προσπάθειες των εταιρειών του Μπέζος στην κατασκευή πυραύλων, στο σχεδιασμό δορυφόρων και στην επέκταση της ανθρώπινης εμβέλειας στο διάστημα.

Η τρέχουσα εβδομάδα αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική επιστροφή του Μπέζος στο προσκήνιο της τεχνολογικής και διαστημικής κούρσας σημειώνει η Wall Street Journal.

Μέσα από συντονισμένες κινήσεις σε πολλαπλά μέτωπα—από τις τηλεπικοινωνίες έως τις εκτοξεύσεις πυραύλων και τα σεληνιακά προγράμματα—ο ιδρυτής της Amazon επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στον βασικό του αντίπαλο, τον Ίλον Μασκ και την SpaceX.

Αστερισμοί δορυφόρων

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Amazon προχώρησε σε μια συμφωνία-μαμούθ ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Globalstar, ενισχύοντας έτσι τη νεοσύστατη δορυφορική της δραστηριότητα. Παράλληλα, η συνεργασία με την Apple δημιουργεί σημαντικές προοπτικές, ιδίως στον τομέα της απευθείας σύνδεσης κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους.

Η Globalstar ήδη παρέχει υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες iPhone να στέλνουν μηνύματα ή να καλούν βοήθεια σε περιοχές χωρίς παραδοσιακή κάλυψη, γεγονός που προσδίδει άμεση πρακτική αξία στη συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, η διαστημική εταιρεία του Μπέζος, Blue Origin, ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα: την εκτόξευση του πυραύλου New Glenn με εμπορικό φορτίο. Πρόκειται για μια κρίσιμη καμπή, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση δοκιμών σε πλήρως επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Αν και η πρώτη εκτόξευση του New Glenn πέρυσι πέτυχε τον βασικό της στόχο—την τοποθέτηση του ανώτερου σταδίου σε τροχιά—η αποτυχία ανάκτησης του ενισχυτή (πρώτου σταδίου) υπενθύμισε τις τεχνικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ωστόσο, οι επόμενες αποστολές, συμπεριλαμβανομένης μιας επιτυχούς ανάπτυξης δορυφόρων για τη NASA, δείχνουν σταδιακή πρόοδο.

Παρά την πρόοδο αυτή, η SpaceX εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα. Με τον πύραυλο Falcon 9, η εταιρεία πραγματοποιεί εκτοξεύσεις με πρωτοφανή συχνότητα, εδραιώνοντας την κυριαρχία της στις εμπορικές αποστολές. Επιπλέον, αναπτύσσει τον γιγαντιαίο Starship, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο των φιλοδοξιών της για διαπλανητικά ταξίδια. Αν και οι δοκιμές του Starship έχουν συνοδευτεί τόσο από επιτυχίες όσο και από εκρήξεις, η εταιρεία συνεχίζει αδιάκοπα τις βελτιώσεις, στοχεύοντας σε νέα εκτόξευση μέσα στους επόμενους μήνες.

Το προβάδισμα του Starlink

Στον τομέα των δορυφόρων, η SpaceX έχει ήδη δημιουργήσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα μέσω του δικτύου Starlink, το οποίο αριθμεί περίπου 10.000 δορυφόρους και παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση σε παγκόσμια κλίμακα.

Αντίθετα, η Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του δικού της δικτύου, με περισσότερους από 7.000 δορυφόρους υπό σχεδιασμό. Το έργο που ονομάζεται Leo αναμένεται να συνδεθεί στενά με την Amazon Web Services, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ διαστήματος και υπολογιστικού νέφους. Η συμφωνία «υπογραμμίζει την αξία του φάσματος ως σπάνιου πόρου, είτε επίγειου είτε δορυφορικού», δήλωσε στην WSJ ο Μάικ Κρόφορντ, αναλυτής στην B. Riley Securities.

Παράλληλα, η Blue Origin σχεδιάζει τον δικό της δορυφορικό αστερισμό, γνωστό ως TeraWave, που θα απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς. Η στρατηγική αυτή υποδηλώνει μια διαφοροποίηση από το μοντέλο της SpaceX, με έμφαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής αξίας.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στο σεληνιακό πρόγραμμα Artemis. Η επιτυχία της αποστολής Artemis II έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για την επανδρωμένη προσελήνωση που προγραμματίζεται για το 2028. Τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin αναπτύσσουν σκάφη προσεδάφισης για τις ανάγκες της NASA, με στόχο να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις αποστολές. Η Blue Origin, μάλιστα, έχει ανακατευθύνει πόρους από τον διαστημικό τουρισμό προς το σεληνιακό της πρόγραμμα, επιδιώκοντας να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Τέλος, ένα από τα πιο φιλόδοξα πεδία ανταγωνισμού αφορά τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Και οι δύο εταιρείες εξετάζουν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την τροφοδοσία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά. Η SpaceX έχει ήδη αιτηθεί άδεια για την ανάπτυξη έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων με υπολογιστικές δυνατότητες, ενώ η Blue Origin σχεδιάζει δεκάδες χιλιάδες αντίστοιχες μονάδες. Οι προοπτικές αυτές, αν και ακόμη θεωρητικές, θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Συνολικά, η αντιπαράθεση μεταξύ του Μπέζος και του Μασκ εξελίσσεται σε έναν πολυεπίπεδο αγώνα που εκτείνεται από τη Γη έως τη Σελήνη και πέρα από αυτήν. Παρά το σαφές προβάδισμα της SpaceX, οι πρόσφατες κινήσεις της Amazon και της Blue Origin δείχνουν ότι η ισορροπία δυνάμεων ενδέχεται να μεταβληθεί τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας την κούρσα για την κυριαρχία στο διάστημα πιο αμφίρροπη και συναρπαστική από ποτέ.

Πηγή: ΟΤ