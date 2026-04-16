«Δεκαήμερη κατάπαυση πυρός στον Λίβανο» ανακοίνωσε ο Τραμπ - Ξεκινά από την Τρίτη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Βηρυτού, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «από τις 05:00 τα ξημερώματα Ανατολικής Ακτής ξεκινάει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο». Ουσιαστικά η κατάπαυση του πυρός ξεκινάει από απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου.

Την ίδια ώρα, προς μία προσωρινή συμφωνία στρέφονται ΗΠΑ και Ιράν καθώς παραμένει το «αγκάθι» των πυρηνικών υποστηρίζουν ιρανικές πηγές, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ασκεί μεγαλύτερες πιέσεις προειδοποιώντας την Τεχεράνη να επιλέξει με σύνεση διαφορετικά θα «συνεχιστεί ο αποκλεισμός και θα πέφτουν βόμβες σε υποδομές και ενέργεια».

Παράλληλα Ιρανοί αξιωματούχοι και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, έχουν συνομιλίες στην Τεχεράνη την Πέμπτη (16/4) όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί μήνυμα που στέλνει η Ουάσινγκτον στο θεοκρατικό καθεστώς μέσω του Ισλαμαμπάντ σε μία προσπάθεια να υπάρξει νέος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Τεχεράνης έχει υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου αλλά παραμένουν μεγάλες διαφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Ο αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη βοήθησε να αμβλυνθούν οι διαφορές σε ορισμένους τομείς, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για μια παρατεταμένη εκεχειρία και ανανέωση των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή του στο Truth social ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο Υπουργό Εξωτερικών μας, Marco Rubio. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο JD Vance και στον Υπουργό Εξωτερικών Rubio, μαζί με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Dan Razin' Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ. Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

Πηγή: cnn.gr