Τραγικός απολογισμός στο Λίβανο: Ξεπέρασαν τους 2.450 οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Πάνω από 7.600 τραυματίες σε έξι εβδομάδες - Συνεχίζεται η ανάσυρση σορών από τα ερείπια παρά την εκεχειρία.

Οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στη χώρα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων, από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό διαχείρισης καταστροφών, 7.658 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια αυτών των έξι εβδομάδων πολέμου.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας 10 ημερών, ο αριθμός των νεκρών συνεχίζεται να αυξάνεται, καθώς ανακαλύπτονται πτώματα στα ερείπια βομβαρδισμένων κτηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

