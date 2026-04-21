Αναβάλλεται το ταξίδι του Βανς στο Πακιστάν - «Στον αέρα» οι συνομιλίες με το Ιράν

Στον αέρα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις που, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από το διεθνές πρακτορείο ΑΡ, θα πραγματοποιούνταν αύριο στο Πακιστάν.

Συγκεκριμένα το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μπαγαεΐ είπε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ σε βάρος δύο ιρανικών πλοίων ισοδυναμούν με «πειρατεία στη θάλασσα και κρατική τρομοκρατία» ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο η Ουάσιγκτον βλέπει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Από πλευράς των ΗΠΑ, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δεν έχει αναχωρήσει ακόμη από την Ουάσιγκτον για το Ισλάμαμπαντ και συμμετέχει σε επιπλέον πολιτικές συναντήσεις, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Αντίστροφη μέτρηση για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει αισιόδοξος για μια «εξαιρετική συμφωνία» με το Ιράν και πως δεν επιθυμεί την παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας, την οποία έχει τοποθετήσει το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον, ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας.

Πάντως, αξιωματούχος του Πακιστάν, που λειτουργεί ως ο βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, τοποθέτησε τη λήξη της εκεχειρίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από Λίβανο, ζητά ο Σαλάμ

Ο Λίβανος αξιώνει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφός του, καθώς και την επιστροφή των λιβανέζων κρατουμένων και εκτοπισμένων, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ανέφερε επίσης ότι η χώρα του θα χρειαστεί «500 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση τους επόμενους έξι μήνες».

Από την πλευρά του, ο Μακρόν είπε πως το Παρίσι θα βοηθήσει τη Βηρυτό στην προετοιμασία των συνομιλιών με την ισραηλινή πλευρά, παρότι η γαλλική κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Γαλλία, η οποία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο, επεδίωξε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες, αλλά συνάντησε αντίσταση τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η εύθραυστη εκεχειρία και να μην δοθεί η αφορμή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος, καθώς οι διαφορές των δύο πλευρών δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν «σε λίγες ώρες ή ημέρες».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ