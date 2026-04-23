Κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Πέμπτη στις 286,81 μονάδες, σημειώνοντας αμελητέα άνοδο σε ποσοστό 0,01%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €132,508.79.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,96 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη σε ποσοστό 0,18%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 2,36%, της Εναλλακτικής Αγοράς 1,08% και των Επενδυτικών Εταιρειών 0,68%, ενώ πτώση σε ποσοστό 0,30% σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €91,090.5900 (τιμή κλεισίματος €9.0900– πτώση 1,25%), της Demetra Holdings με €17,864.3000 (τιμή κλεισίματος €1.4500– άνοδος 0,69%), της Atlantic Insurance με €8,301.8200 (τιμή κλεισίματος €2.6000– χωρίς μεταβολή), της Πανδώρα Επενδύσεις με €6,733.6000 (τιμή κλεισίματος €0.2300 – άνοδος 4,55%) και της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €2,491.5200 (τιμή κλεισίματος €4.8800 – άνοδος 3,83%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 2 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται σε 71.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 50.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 4ης έκδοσης, Σειράς 2026 (24/04/2026 – 24/07/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €50.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 20 Απριλίου 2026.

Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 24η Απριλίου 2026.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Δ26/ ΤΒ13D26 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241440813.

Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ