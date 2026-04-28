Μερίσματα και Κύπρος οδηγούν την Eurobank

Με ειδικές αναφορές στον ρόλο της Κύπρου στη στρατηγική ανάπτυξης, αλλά και με μήνυμα για ενισχυμένες αποδόσεις προς τους μετόχους, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Eurobank AE, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Φωκίων Καραβίας παρουσίασε και το νέο τριετές πλάνο του ομίλου.

Σε ότι αφορά την Κύπρο, αποτελεί βασικό άξονα της γεωγραφικής διαφοροποίησης του ομίλου και «πύλη» για την επέκταση σε νέες αγορές. Η Eurobank έχει ήδη διαμορφώσει ισχυρή παρουσία στο νησί, εξελισσόμενη στον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό, με σημαντικά μερίδια αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις.

"Η κερδοφορία του Ομίλου προήλθε κατά το ήμισυ από εργασίες εκτός Ελλάδος, κυρίως με τη συνεισφορά των θυγατρικών μας τραπεζών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Τα κέρδη της Eurobank Ltd στην Κύπρο ανήλθαν στα €491 εκ., ενώ η συμβολή τους στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου ήταν 35%. Στη Βουλγαρία, η Postbank κατέγραψε κέρδη €224 εκ., δηλαδή το 16% της συνολικής κερδοφορίας μας", ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καραβίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κύπρος τοποθετείται στον πυρήνα της στρατηγικής για διεθνή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σύνδεση Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Ινδίας. Η διοίκηση βλέπει την Κύπρο, μαζί με την Ελλάδα, ως κομβικό σημείο διασύνδεσης κεφαλαίων και επιχειρηματικών ροών, ενισχύοντας τον ρόλο της ως περιφερειακού χρηματοοικονομικού hub.





Ισχυρό μέρισμα

Στο επίκεντρο της γενικής συνέλευσης βρέθηκε το νέο business plan 2026–2028, με τον κ. Καραβία να ανακοινώνει ότι η Eurobank στοχεύει σε συνολικές διανομές προς τους μετόχους ύψους 2,6 δισ. ευρώ στην τριετία.

Η εκκίνηση γίνεται ήδη από τη χρήση του 2025, με μέρισμα 717 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του ομίλου σε πιο γενναιόδωρη πολιτική αποδόσεων.

Το πλάνο προβλέπει αύξηση των διανομών κατά περίπου 50% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, αντανακλώντας τη βελτιωμένη κερδοφορία και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.

Παράλληλα, η διοίκηση διατηρεί σημαντική κεφαλαιακή ευελιξία, η οποία επιτρέπει την εξέταση νέων εξαγορών ή στρατηγικών κινήσεων σε αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Eurobank προβλέπει διψήφια ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή έως το 2028, ενίσχυση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE) προς επίπεδα περίπου 17% και αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων και ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως το asset management και το bancassurance.

Η στρατηγική εστιάζει στη διαφοροποίηση πηγών εσόδων πέραν των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, με στόχο τη δημιουργία πιο σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας.

Ο Φωκίων Καραβίας υπογράμμισε ότι η Eurobank εισέρχεται σε μια περίοδο «υψηλής ανάπτυξης και αποδόσεων», με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

Την ίδια στιγμή, η έμφαση στην Κύπρο αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου ανάπτυξης του ομίλου, με στόχο να λειτουργήσει ως κόμβος για επενδύσεις και διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές στην ευρύτερη περιοχή.

"Στην Κύπρο", είπε κ. Καραβίας, "μεταξύ των άλλων, στηρίζουμε τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων με την Ινδία, όπου σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε γραφείο αντιπροσωπείας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, στρατηγική πύλη εισόδου ινδικών εταιριών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια γέφυρα ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών με τη χώρα αυτή στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του εμπορικού διαδρόμου IMEC. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, φυσικά αναλόγως με την εξέλιξη της παρούσας κρίσεως".