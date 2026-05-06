Σημαντικά κέρδη σημείωσε το ΧΑΚ την Τετάρτη

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Τετάρτη. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 290,69 μονάδες με κέρδη 2,31%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,14 μονάδες με επίσης άνοδο 1,89%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1.408.116,23 ευρώ.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες κατέγραψαν κέρδη. Η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 2,78% και 0,59% αντίστοιχα, οι Επενδυτικές Εταιρείες με 2,76% και τα Ξενοδοχεία με 0,15%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 764.397,52 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,76 ευρώ - άνοδος 3,83%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Atlantic Insurance με όγκο 496.263,14 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,52 ευρώ - πτώση 1,56%) της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 44.977,45 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,475 ευρώ - άνοδος 2,79%), της Πετρολίνα με 24.699 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,25 ευρώ - άνοδος 3,31%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 21.527,55 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,26 ευρώ - άνοδος 1,61%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 335.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σε πίνακα που επισυνάπτεται, τα μερίδια Αγοράς των Μελών για το μήνα Απρίλιο του 2026.

Συγκεκριμένα επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται Μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για τον Απρίλιο του 2026, Μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για τον Απρίλιο του 2026, Μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 και Μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των πιο πάνω ποσοστών δεν περιλαμβάνεται η αξία των ομολόγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ