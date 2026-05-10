Σε νέα εποχή το Γενικό Λογιστήριο με το εργαλείο PowerBI

Σε νέα εποχή οδηγείται το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) με τη λειτουργία του νέου ψηφιακού εργαλείου ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, PowerBI, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση της υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας Ανδρέας Αντωνιάδης.

Ο Γενικός Λογιστής είπε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημοσιονομικής διαχείρισης και επανέλαβε τη δέσμευση για συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων του Γενικού Λογιστηρίου, με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και το δημόσιο συμφέρον.

Πρόσθεσε ότι «η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημοσιονομική διαχείριση».

«Η διαφάνεια αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν ο πολίτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και να τα κατανοεί, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση», υπογράμμισε.

Πιο αναλυτικά σε σχέση με το νέο ψηφιακό εργαλείο, ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι αυτό είναι βασισμένο στην πλατφόρμα Microsoft Power BI και έχει στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την αναβάθμιση της δημόσιας πληροφόρησης.

Όπως τόνισε, «μέσω του εργαλείου Power BI, το οποίο απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και δεν περιορίζεται σε ειδικούς ή επαγγελματίες του χώρου, παρέχεται στους πολίτες άμεση, ανοικτή και εύχρηστη πρόσβαση σε αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα για την πορεία υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Σημείωσε ότι κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το 2021 μέχρι σήμερα, με δυνατότητα ανάλυσης ανά έτος, μήνα, κατηγορία εσόδων και δαπανών, καθώς και ανά κυβερνητικό φορέα.

Είπε ακόμη ότι, μέσα από τις διαδραστικές απεικονίσεις, «παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα της δημοσιονομικής πορείας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών, καθώς και τη σύγκρισή τους με τις αρχικές προβλέψεις, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης».

Επιπλέον, ο Γενικός Λογιστής είπε στο ΚΥΠΕ ότι το εργαλείο επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ανάλυση αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιθέντων ποσών, την εξαγωγή συγκριτικής πληροφόρησης ανά περίοδο και την αξιοποίηση δυναμικών φίλτρων για στοχευμένη ενημέρωση. Παράλληλα, ενισχύει τον έγκαιρο εντοπισμό τάσεων και εξελίξεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων από το κοινό.

Τέλος, ανέφερε ότι το εργαλείο είναι ανοικτά προσβάσιμο στο κοινό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Power BI, στον σύνδεσμο Κρατικός Προϋπολογισμός (PowerBI Tool) ή μέσα από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.gov.cy/treasury.

Πηγή: ΚΥΠΕ