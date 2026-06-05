Τρέχουν οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οικονομική στήριξη Κύπρου από πυρκαγιές

Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητήθηκε την Τετάρτη η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την παροχή βοήθειας στην Κύπρο μετά τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2025.

Η έκθεση αφορά επίσης την οικονομική ενίσχυση στην Ισπανία μετά τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2025 και στη Ρουμανία μετά τις πλημμύρες στα τέλη Μαΐου 2025.

«Ως σκιώδης εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και ως Κύπριος, oφείλω να αναφέρω ότι η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή οικονομικής στήριξης στις χώρες που επλήγησαν από πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, είναι υψίστης σημασίας. Πρόκειται για την έμπρακτη εφαρμογή της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», ανέφερε σε ομιλία του ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

«Ενώ το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο αποκατάστασης, οφείλουμε επίσης να ενισχύσουμε την πρόληψη και την ετοιμότητα, όπως για παράδειγμα με την ενίσχυση του RescEU και την εγκατάσταση βάσεων πυρόσβεσης, όπως τη νεοσυσταθείσα βάση στην Κύπρο», τόνισε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηπαντέλα, «θα ζητήσουμε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ζημιών, ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε και για να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας».

Ενώπιον Ολομέλειας αρχές Ιουλίου

Όπως δήλωσε στον «Π» ο κ. Χατζηπαντέλα, η έκθεση της ΕΕ αναμένεται να ψηφιστεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και από την Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο αρχές Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στις 14 Οκτωβρίου 2025, η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για οικονομική συνεισφορά από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (EUSF), για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025.

Η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για οικονομική συνεισφορά από το ταμείο εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων μετά την πρώτη ζημιά που προκλήθηκε από την καταστροφή, στις 23 Ιουλίου 2025.

Οι κυπριακές αρχές εκτιμούν τη συνολική άμεση ζημιά που προκλήθηκε από την καταστροφή σε €253,69 εκατ. Η Επιτροπή αποδέχθηκε ότι το ποσό των €252,68 εκατ. είναι εύλογο ως συνολική άμεση ζημιά. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το όριο «μεγάλης φυσικής καταστροφής» για την Κύπρο, το οποίο ανέρχεται σε 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός της, το οποίο ήταν €170,05 εκατ. το 2025.

Η συνολική άμεση ζημιά αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Η Κύπρος ζήτησε την καταβολή προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 4α του κανονισμού για το ταμείο.

Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την καταβολή προκαταβολής Ως εκ τούτου, χορηγήθηκε προκαταβολή ύψους €2,3 εκατ. με την εκτελεστική απόφαση C(2025) 8276 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2025.

Η προκαταβολή καταβλήθηκε στην Κύπρο στις 29 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, το συνολικό ποσό της στήριξης προς την Κύπρο, υποολογίζεται να ανέλθει στα €9 εκατ.

Σοβαρές οικονομικές απώλειες

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η πυρκαγιά στην Πάφο προκάλεσε σοβαρές οικονομικές απώλειες στον γεωργικό τομέα, στο περιβάλλον και απείλησε την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα των αγροτικών κοινοτήτων. Οι πυρκαγιές οδήγησαν επίσης σε 2 θανάτους.

Οι κυπριακές αρχές ζήτησαν βοήθεια για τις πυρκαγιές στη Λεμεσό μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να προσφέρουν υποστήριξη.

Στις 24 Ιουλίου 2025, η Κύπρος αποδέχτηκε την προσφορά της Ελλάδας, η οποία παρείχε γρήγορα μία μονάδα πυρόσβεσης δασικών πυρκαγιών εδάφους.

Η Κύπρος εκτίμησε το κόστος των επιλέξιμων επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 3(2) του κανονισμού ΤΑΕΕ σε €84,25 εκατ. και παρουσίασε το κόστος ανά τύπο επιχείρησης.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους αφορά την αποκατάσταση της λειτουργικής κατάστασης των υποδομών και των εγκαταστάσεων στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης, των λυμάτων, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, ύψους €66,9 εκατ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους αφορά την προσωρινή στέγαση και τις υπηρεσίες διάσωσης, ύψους €8,77 εκατ. Το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο του κόστους αφορά τον καθαρισμό της πληγείσας από την καταστροφή περιοχής, ύψους €5,88 εκατ.

Το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο κόστους αφορά την εξασφάλιση προληπτικών υποδομών και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ύψους €2,7 εκατ.