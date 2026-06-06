Eπιτόκια: Πώς κινήθηκαν σε Κύπρο και ευρωζώνη τον Απρίλιο

Μικρή αύξηση σημείωσαν τα καταθετικά επιτόκια τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά στην Κύπρο, ενώ στις επιχειρήσεις σημειώθηκε μικρή μείωση, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μεικτές τάσεις παρατηρήθηκαν στα δανειστικά επιτόκια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά ανήλθε στο 1,20%, από 1,18% τον προηγούμενο μήνα. Τον Απρίλιο του 2025, βρίσκονταν στο 1,26%.

Τα καταθετικά επιτόκια για νοικοκυριά στην Κύπρο είναι τα τρίτα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,75%) και Ελλάδα (1,13%). Αντίθετα, τα ψηλότερα έχει η Ολλανδία (2,42%) και η Φινλανδία (2,39%).

Στην ευρωζώνη, αυξήθηκαν στο 1,87% από 1,82% τον Μάρτιο του 2026. Τον περσινό Απρίλιο ήταν 1,95%.

Το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ( προθεσμίας, σύνολο) παρουσίασε μείωση στο 1,22%, σε σύγκριση με 1,35% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι ήταν 1,37%. Είναι τα δεύτερα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά τη Βουλγαρία (1,17%).

Τα ψηλότερα επιτόκια απολαμβάνουν οι επιχειρηματίες στη Γαλλία και Ιταλία.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά τα επιτόκια των δανείων διαμορφώνονται σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για τα νοικοκυριά ανέρχονται σε 3,18% από 3,15% τον Μάρτιο και 3,33% πέρσι έναντι 3,43% που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη.

Τα ψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχει η Λετονία (4,18%) και η Εσθονία (4,05%) και τα χαμηλότερα η Μάλτα (2,08%) και η Βουλγαρία (2,45%).

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,32%, σε σύγκριση με 6,07% τον προηγούμενο μήνα και είναι το έβδομο χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο της ευρωζώνης, κυμαίνονται και τα καταναλωτικά δάνεια.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, δανείζονται με τα έβδομα πιο ψηλά επιτόκια στην ευρωζώνη.