Άλμα 5% στην τιμή Μπρεντ και 4% στο φυσικό αέριο λόγω κλιμάκωσης στη Μ. Ανατολή

Αύξηση πέραν του 5% παρουσίασε τη Δευτέρα η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ, μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι οποίες δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία που επικρατεί στην περιοχή και απειλούν να εξανεμίσουν τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας, που θα τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το AFP, το συμβόλαιο του πετρελαίου Μπρεντ, παράδοσης Αυγούστου, πραγματοποίησε το πρωί άλμα 5,1%, στα 97,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύοταν κατά 4,8% στα 94,85 δολάρια το βαρέλι.

Στις 10.48, ώρα Κύπρου, η τιμή του Μπρεντ παρουσίαζε αύξηση 4,47%, στα 97,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού WTI σημείωνε άνοδο κατά 4,16%, στα 94,30 δολάρια το βαρέλι.

Εξάλλου, άλμα πέραν του 4% πραγματοποιεί και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF.

Η τιμή του TTF (Άμστερνταμ) σημείωνε στις 11.00 ώρα Κύπρου μεγάλη αύξηση 4,7%, στα 50,79 ευρώ την Μεγαβατώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ