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| Οικονομία

Ετήσια μείωση 2,4% στις παραδόσεις μπίρας τον Μάιο, βουτιά 31% στις εξαγωγές

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Μειωμένες κατά 2,4% παρουσίασαν οι συνολικές παραδόσεις μπίρας τον Μάιο του 2026, σε σχέση με τον περσινό Μάιο, λόγω της μεγάλης μείωσης των εξαγωγών κατά 31%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα

Μειωμένες κατά 2,4% παρουσίασαν οι συνολικές παραδόσεις μπίρας τον Μάιο του 2026, σε σχέση με τον περσινό Μάιο, λόγω της μεγάλης μείωσης των εξαγωγών κατά 31%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2026 παραδόθηκαν συνολικά (εγχώρια αγορά, εξαγωγές) 4.389.649 λίτρα μπίρας, σε σχέση με 4.497.608 λίτρα τον Μάιο του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,4%.

Αύξηση 0,3%, σε σχέση με τον Μάιο του 2025, καταγράφηκε στις παραδόσεις μπίρας στην εγχώρια αγορά, τον Μάιο του 2026, αγγίζοντας τα 4.127.559 λίτρα, ενώ μεγάλη μείωση κατά 31,3% σημείωσαν οι εξαγωγές μπύρας, υποχωρώντας στα 262.090 λίτρα, σε σύγκριση με 381.641 λίτρα τον περσινό Μάιο.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι συνολικές παραδόσεις μπίρας αυξήθηκαν κατά 984.623 λίτρα ή κατά 28,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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