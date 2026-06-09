Αυξημένο κατά €383 εκατ. το εμπορικό έλλειμμμα, έφθασε τα €3,1 δισ.

Αυξημένο καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της μικρής αύξησης των εισαγωγών.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 ανήλθαν στα €4,7 δισ. σε σύγκριση με €4,5 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,8%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 ανήλθαν στο €1,6 δισ. σε σύγκριση με €1,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025, σημειώνοντας μείωση 9,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3,1 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 σε σύγκριση με €2,7 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Απρίλιος

Όσον αφορά τον Απρίλιο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στο €1,4 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. τον Απρίλιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,1%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €645,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €725,4 εκατ. σε σύγκριση με €740,8 εκατ. και €449,9 εκατ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025.

Οι εισαγωγές τον Απρίλιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €240,4 εκατ. έναντι €100,4 εκατ. τον Απρίλιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €363,6 εκατ. σε σύγκριση με €393,6 εκατ. τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 7,6%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €119,6 εκατ. και προς τρίτες χώρες €244,0 εκατ., σε σύγκριση με €109,2 εκατ. και €284,4 εκατ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025.

Οι εξαγωγές τον Απρίλιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €33,8 εκατ. έναντι €32,8 εκατ. τον Απρίλιο 2025.