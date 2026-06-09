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| Οικονομία

Αυξημένο κατά €383 εκατ. το εμπορικό έλλειμμμα, έφθασε τα €3,1 δισ.

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αυξημένο καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της μικρής αύξησης των εισαγωγών

Αυξημένο καταγράφεται το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της μικρής αύξησης των εισαγωγών.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 ανήλθαν στα €4,7 δισ. σε σύγκριση με €4,5 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,8%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 ανήλθαν στο €1,6 δισ. σε σύγκριση με €1,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025, σημειώνοντας μείωση 9,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3,1 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 σε σύγκριση με €2,7 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Απρίλιος

Όσον αφορά τον Απρίλιο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στο €1,4 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. τον Απρίλιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,1%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €645,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €725,4 εκατ. σε σύγκριση με €740,8 εκατ. και €449,9 εκατ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025.

Οι εισαγωγές τον Απρίλιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €240,4 εκατ. έναντι €100,4 εκατ. τον Απρίλιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €363,6 εκατ. σε σύγκριση με €393,6 εκατ. τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 7,6%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €119,6 εκατ. και προς τρίτες χώρες €244,0 εκατ., σε σύγκριση με €109,2 εκατ. και €284,4 εκατ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025.

Οι εξαγωγές τον Απρίλιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €33,8 εκατ. έναντι €32,8 εκατ. τον Απρίλιο 2025.

 

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