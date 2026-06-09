Στο Λουξεμβούργο για συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN ο Μάκης Κεραυνός

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός μεταβαίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο για να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Ιουνίου και να προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN στις 12 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο κ. Κεραυνός θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά την οποία οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, ενώ θα ενημερωθούν και για την αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) αναφορικά με τις πολιτικές στη ζώνη του ευρώ.

Ακολούθως, σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση παρουσίασης της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva.

Τέλος, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τις οικονομικές προεκτάσεις των προσπαθειών για βελτίωση της τεχνολογικής αυτονομίας της ΕΕ, στη βάση σχετικής παρουσίασης από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου David Eaves.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Υπουργός θα συμμετέχει σε Δείπνο εργασίας με θέμα τρόπους προώθησης μεταρρυθμίσεων στην παρουσία του πρώην προέδρου της Ε. Επιτροπής Jean Claude Juncker.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κεραυνός, θα προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν την τροποποίηση του κανονισμού για το μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα με στόχο την υιοθέτηση γενικής προσέγγισης.

Ο εν λόγω κανονισμός έχει στόχο την επιβολή τέλους άνθρακα σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα, ώστε να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ Ευρωπαϊκών και εισαγόμενων προϊόντων.

Στόχος της τροποποίησης είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κανονισμού, ως επίσης και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε σειρά προϊόντων.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συζήτηση επί της δέσμης προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός της Ένωσης, στη βάση εγγράφου προσανατολισμού που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία.

Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών προτάσεων αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να εγκρίνει τα αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας, του Βελγίου και της Πολωνίας.

Κατόπιν, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που αποτελεί τον μηχανισμό συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ, μετά από σχετική παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν απόφαση για ενεργοποίηση της Εθνικής ρήτρας διαφυγής της Ισπανίας ως επίσης και Απόφαση για τον τερματισμό της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος για τη Μάλτα.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετέχει στις ετήσιες συνόδους διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.