Την ανάγκη θέσπισης κανονιστικού πλαισίου για Τεχνητή Νοημοσύνη ανέδειξε η ΓΓ ΠΕΟ στη Γενεύη

Την ανάγκη θέσπισης κανονιστικού πλαισίου που θα επιβάλει διαφάνεια και όσο το δυνατό δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ανέδειξε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, στην ομιλία της κατά την 114η Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Γενεύη.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, η σύνοδος διεξάγεται σε μια περίοδο γεμάτη με προκλήσεις και προβλήματα για την εργατική τάξη και την ανθρωπότητα, κατά την οποία γεωπολιτικές αναταράξεις και οι πόλεμοι εντείνονται θέτοντας διαρκώς την παγκόσμια ειρήνη σε κίνδυνο.

«Στο βωμό των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων και του στόχου για έλεγχο του παγκόσμιου πλούτου, καταπατείται κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου, και δισεκατομμύρια διοχετεύονται σε εξοπλισμούς με σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζομένους, τους λαούς, την παγκόσμια οικονομία. Για τους εργαζόμενους η ανάγκη για επιστροφή στις αρχές του διεθνούς δικαίου για τερματισμό των πολέμων είναι θέμα επιβίωσης και προοπτικής, απόλυτα συνδεδεμένο με τους αγώνες που δίνουμε για εργασία με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ασφάλεια», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι το κυρίαρχο αίσθημα ανάμεσα στους εργαζόμενους ανεξάρτητα από χώρα και καταγωγή σήμερα είναι η αδικία.

«Ο παγκόσμιος πλούτος αυξάνεται αλλά μοιράζεται άνισα, οι λίγοι συσσωρεύουν τα πολλά και οι πολλοί καλούνται να επιβιώσουν με τα λίγα. Βλέπουν οι εργαζόμενοι τη τεχνολογική πρόοδο να επηρεάζει καθοριστικά την οικονομία και την εργασία ανησυχώντας για το ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις πάνω στις ζωές τους ιδιαίτερα πάνω στο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της εργασίας», σημείωσε περαιτέρω.

Χαρακτήρισε δε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η φετινή έκθεση του Γενικού Διευθυντή της ΔΟΕ ασχολείται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τρόπο που αυτή μετασχηματίζει την οικονομία και την κοινωνία.

«Για τους εργαζόμενους, όπως συνέβη και στο παρελθόν, το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην τεχνολογική, επιστημονική πρόοδο. Το ζήτημα είναι ποιος ελέγχει και πως χρησιμοποιείται η τεχνολογική πρόοδος. Χρειάζεται κανονιστικό πλαίσιο που θα επιβάλει διαφάνεια και όσο το δυνατό δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο στην Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε.

Ανέδειξε επίσης τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στις διαδικασίες ένταξης της ΤΝ στην οικονομική δραστηριότητα, προσθέτοντας ότι η ΤΝ πρέπει να αξιοποιηθεί για μείωση της σωματικής και πνευματικής καταπόνησης και ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, καθώς και για απελευθέρωση εργάσιμου χρόνου προς όφελος περισσότερου ελεύθερου χρόνου για τους εργαζόμενους.

«Αντί λοιπόν της απώλειας θέσεων εργασίας από την ΤΝ, ας συζητήσουμε για το πως αξιοποιούμε τη ΤΝ για να προωθηθεί μια ώριμη και αναγκαία διεκδίκηση του εργατικού κινήματος για μείωση της εργάσιμης εβδομάδας στις 35 ώρες χωρίς μείωση μισθών», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τη ΓΓ της ΠΕΟ, η ετήσια σύνοδος του ILO επιβεβαιώνει κάθε χρόνο ότι τα προβλήματα των εργαζομένων είναι κοινά, προσθέτοντας ότι στην Κύπρο οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεγάλη πρόκληση της συσσώρευσης μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων «ως αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που ευνοούν τους λίγους, ως αποτέλεσμα της προώθησης πολιτικών που οδηγούν στην απορρύθμιση και την συμπίεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

«Δίνουμε τη μάχη για αξιοπρεπείς μισθούς που να ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής, για διεύρυνση του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από Σ.Σ.Ε., για εφαρμογή στη πράξη της αρχής της ισότητας για εργασία με ασφάλεια και υγεία. Για αξιοπρεπείς, επαρκείς συντάξεις για όλους. Για μέτρα από το κράτος που να στηρίζουν τους εργαζόμενους και τα ευάλωτα νοικοκυριά, για αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, της κρίσης στέγης και της ακρίβειας», υπογράμμισε.

Τα τελευταία χρόνια o ILO δίνει έμφαση σε αυτό που ονομάστηκε “ανανεωμένο κοινωνικό συμβόλαιο” είπε, προσθέτοντας πως «για μας είναι ξεκάθαρο ότι η πρόοδος και ευημερία για τους πολλούς μπορεί να έρθει μόνο με εντατικοποίηση του συλλογικού αγώνα των εργαζομένων ενάντια σε ένα σύστημα που παράγει και αναπαράγει αδικία, που οικειοποιείται τον κόπο των πολλών, καταληστεύει το παγκόσμιο πλούτο, που καταπονεί το φυσικό περιβάλλον και καθημερινά θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη».

Πηγή: ΚΥΠΕ