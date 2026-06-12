«Το απαγορευμένο νησί»: Γιατί η νήσος Χαργκ στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Το μέλλον Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, αγορές, Ουκρανία στην ατζέντα του τελευταίου ECOFIN υπό Κυπριακή Προεδρία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Του Συμβουλίου θα προεδρεύσει για τελευταία φορά στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός

Το μέλλον του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), η ολοκλήρωση και εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να βρεθούν να συζητηθούν στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Του Συμβουλίου θα προεδρεύσει για τελευταία φορά στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ενώ την Κομισιόν θα εκπροσωπήσουν οι Επίτροποι Βάλντις Ντομπρόβσκις, Βόπκε Χούκστρα και Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε.

Όπως ανέφερε ανώτερος κοινοτικός διπλωμάτης ενόψει της συνεδρίασης, η Προεδρία θα επιδιώξει να καταλήξει σε γενική προσέγγιση για την τροποποίηση του CBAM, στο πλαίσιο της συζήτησης για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και την υιοθέτηση νέων μέτρων απλούστευσης.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσουν συζήτηση πολιτικής για τη δέσμη μέτρων που αφορά την ολοκλήρωση και την εποπτεία των αγορών. Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, η Κυπριακή Προεδρία έχει ετοιμάσει σχετικό έγγραφο καθοδήγησης με ερωτήματα για το εύρος της άμεσης εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το μελλοντικό μοντέλο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Πιο συγκεκριμένα, η Προεδρία θα επιδιώξει καθοδήγηση σχετικά με το εύρος της άμεσης εποπτείας από την ESMA, το μελλοντικό μοντέλο διακυβέρνησης της Αρχής και την πρακτική οργάνωση της εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση από την Κομισιόν του Εαρινού Πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, το οποίο εγκρίθηκε στις 3 Ιουνίου και σηματοδοτεί την έναρξη της εθνικής φάσης του ετήσιου κύκλου οικονομικού συντονισμού.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα εξετάσουν τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχοντας ως βάση σχετική ενημέρωση της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τον κοινοτικό διπλωμάτη, το Συμβούλιο θα κληθεί να ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την Ισπανία, προκειμένου να διευκολυνθεί η αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας. Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σύσταση για τον τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος που αφορά τη Μάλτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΑΜΑΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣΟΥΚΡΑΝΙΚΟΑΓΟΡΕΣECOFIN

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα