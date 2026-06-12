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| Οικονομία

Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ για επίδομα γονικής άδειας

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Σε εγκύκλιο που υπογράφει η Διευθύντρια του Τμήματος Έλενα Οικονομίδου Αζίνα διευκρινίζει ότι η γονική άδεια, ως άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, δεν διακόπτεται κατά τα Σαββατοκύριακα ή/και τις αργίες στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος δεν θα επαναλάβει καθήκοντα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Διευκρινίσεις για την γονική άδεια και το επίδομα που καταβάλλεται, δίνει με εγκύκλιό του το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σε εγκύκλιο που υπογράφει η Διευθύντρια του Τμήματος Έλενα Οικονομίδου Αζίνα διευκρινίζει ότι η γονική άδεια, ως άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, δεν διακόπτεται κατά τα Σαββατοκύριακα ή/και τις αργίες στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος δεν θα επαναλάβει καθήκοντα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ενδεικτικά, για υπάλληλο που απασχολείται με βάση την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και θα λάβει γονική άδεια:

α) 4 συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, από την Πέμπτη μιας εβδομάδας μέχρι την Τρίτη της αμέσως επόμενης, θα πρέπει να λογιστεί απουσία χωρίς απολαβές από την Πέμπτη μέχρι την Τρίτη, περιλαμβανομένου δηλαδή του Σαββατοκύριακου που μεσολαβεί, ενώ θα χρεωθεί γονική άδεια για τις εργάσιμες του ημέρες (εν προκειμένω 4/5 της εβδομάδας),

β) 2 συνεχόμενων εργάσιμων εβδομάδων, από τη Δευτέρα μιας εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή της αμέσως επόμενης, θα πρέπει να λογιστεί απουσία χωρίς απολαβές από τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή της δεύτερης εβδομάδας, περιλαμβανομένου δηλαδή του πρώτου Σαββατοκύριακου, ενώ θα χρεωθεί γονική άδεια για τις εργάσιμες του ημέρες (εν προκειμένω 10 ημέρες, ήτοι 2 εβδομάδες).

Διευκρινίζεται ότι το επίδομα γονικής άδειας που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει και τα Σάββατα, καθώς και τις αργίες που δεν συμπίπτουν με Κυριακή.

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