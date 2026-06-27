Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η ενίσχυση του επιχειρείν- Οι δράσεις που προωθούνται

Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, σημαντική για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι η αναθεώρηση του Περί Εταιρειών Νόμου που θα προσφέρει πιο σαφές περιεχόμενο του νόμου και θα βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή του.

Η στήριξη της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και η στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας έχουν αναδειχθεί ως βασικές ανάγκες.

Επίσης, πρωτοβουλίες που προωθούν την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας στην κοινωνία και στο σχολικό περιβάλλον, είναι σημαντικές.

Εξίσου σημαντική, επισημαίνεται, είναι η ενίσχυση της προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων από διεθνείς επιχειρήσεις. Γι’ αυτό, σημαντική είναι η υλοποίηση της «Στρατηγικής για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο», η οποία περιλαμβάνει σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις και ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση αδειών παραμονής και εργασίας του εξιδεικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καινοτόμων και νεοφυών, αλλά και αυτοεργοδοτούμενων αποτελεί αναμφίβολα μια από τις βασικές προτεραιότητες.

Γι’ αυτό, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και διάθεση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική ήταν η σύσταση του πρώτου Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Equity Fund), του οποίου η επενδυτική δραστηριότητα άρχισε τον Ιανουάριο του 2025.

Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Nation al Promotional Agency), που στόχο έχει την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και αυτοεργοδοτούμενων. Ο Οργανισμός θα παρέχει χρηματοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων, καθώς και για στοχευμένες επενδύσεις, όπως ο ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός τους.

Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή την Πέμπτη. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η σύσταση και λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, για να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων, που είναι εγγεγραμμένοι και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και στην κάλυψη χρηματοδοτικών κενών που παρατηρούνται στην αγορά, τηρουμένων των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.