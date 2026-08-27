Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Ευρώπη

Erasmus+: Δίωξη δύο προσώπων για φερόμενη απάτη €240.000 – Ύποπτα πλαστά έγγραφα και υπεξαίρεση κονδυλίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, η υπόθεση παραπέμφθηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού και αφορά εκπαιδευτικό έργο σχετικό με τον γραμματισμό των παιδιών.

Δίωξη κατά δύο προσώπων που διαμένουν στη Γερμανία και την Ελβετία άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Παρίσι, στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη ύψους 240.000 ευρώ με κονδύλια του προγράμματος Erasmus+.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, η υπόθεση παραπέμφθηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού και αφορά εκπαιδευτικό έργο σχετικό με τον γραμματισμό των παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τον οποίο διηύθυναν οι δύο κατηγορούμενοι, έλαβε χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ μέσω του Erasmus+ την περίοδο 2016-2019.

Η επιχορήγηση είχε χορηγηθεί από τον γαλλικό οργανισμό Erasmus+ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου.

Σύμφωνα με την EPPO, οι δύο ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ χωρίς να τηρούν τους όρους της συμφωνίας επιχορήγησης.

Η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχουν υποψίες πως ο οργανισμός δεν διέθετε την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, ένας από τους δύο υπόπτους φέρεται να υπέβαλε πλαστά δικαιολογητικά έγγραφα στον γαλλικό οργανισμό Erasmus+.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη με τη συνδρομή της Γαλλικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (ONAF).

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε επίσης ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν χρηματοδοτηθεί δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας επιχορήγησης.

Η EPPO αναφέρει ακόμη ότι μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ φέρεται να υπεξαιρέθηκε, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους είναι ύποπτος ότι στη συνέχεια προχώρησε σε νομιμοποίηση μέρους των παράνομα αποκτηθέντων εσόδων.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως επτά έτη και χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν έως τις 750.000 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΗERASMUS+

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα