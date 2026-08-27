Erasmus+: Δίωξη δύο προσώπων για φερόμενη απάτη €240.000 – Ύποπτα πλαστά έγγραφα και υπεξαίρεση κονδυλίων

Δίωξη κατά δύο προσώπων που διαμένουν στη Γερμανία και την Ελβετία άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Παρίσι, στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη ύψους 240.000 ευρώ με κονδύλια του προγράμματος Erasmus+.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, η υπόθεση παραπέμφθηκε ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού και αφορά εκπαιδευτικό έργο σχετικό με τον γραμματισμό των παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τον οποίο διηύθυναν οι δύο κατηγορούμενοι, έλαβε χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ μέσω του Erasmus+ την περίοδο 2016-2019.

Η επιχορήγηση είχε χορηγηθεί από τον γαλλικό οργανισμό Erasmus+ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου.

Σύμφωνα με την EPPO, οι δύο ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ χωρίς να τηρούν τους όρους της συμφωνίας επιχορήγησης.

Η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχουν υποψίες πως ο οργανισμός δεν διέθετε την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, ένας από τους δύο υπόπτους φέρεται να υπέβαλε πλαστά δικαιολογητικά έγγραφα στον γαλλικό οργανισμό Erasmus+.

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη με τη συνδρομή της Γαλλικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (ONAF).

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε επίσης ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν χρηματοδοτηθεί δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας επιχορήγησης.

Η EPPO αναφέρει ακόμη ότι μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ φέρεται να υπεξαιρέθηκε, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους είναι ύποπτος ότι στη συνέχεια προχώρησε σε νομιμοποίηση μέρους των παράνομα αποκτηθέντων εσόδων.

Σε περίπτωση καταδίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως επτά έτη και χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν έως τις 750.000 ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ