Eurogroup: Περιορισμένη και προσωρινή η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης διά του Επιτρόπου Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ότι η υπό διαμόρφωση δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα θα είναι αυστηρά περιορισμένη, προσωρινή και πλήρως συμβατή με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, ενώ από την πλευρά του Eurogroup ο Πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε την ανάγκη στενού δημοσιονομικού συντονισμού στην ευρωζώνη εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.

Μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης στο Λουξεμβούργο, ο κ. Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια» θα έχει σαφές χρονικό και δημοσιονομικό όριο, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές δαπάνες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και σωρευτικά το 0,6% του ΑΕΠ σε ορίζοντα τριετίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση επενδύσεων που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία του αναθεωρημένου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Οι επιλέξιμες δράσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενίσχυση ηλεκτρικών δικτύων και διασυνδέσεων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, φωτοβολταϊκών, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, μέτρα ενεργειακής απόδοσης και κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση.

Ο κ. Ντομπρόβσκις ευχαρίστησε τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της ετήσιας διαβούλευσης του Ταμείου για την οικονομία της ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση του ΔΝΤ συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές «συμφωνούν στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης, εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς και προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», ενώ συμμερίζονται επίσης την άποψη ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται εγκαίρως για την περίοδο μετά τη λήξη της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε η δημοσιονομική προσαρμογή να γίνει με ομαλό και σταδιακό τρόπο.

Ο επικεφαλής των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερρακάκης, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι ομόλογοί του εξέτασαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις όσο και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι οι επιπτώσεις τους γίνονται ήδη αισθητές στις αγορές ενέργειας, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση.

«Η αβεβαιότητα έχει κόστος», ανέφερε ο Πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να το περιορίσουν μέσω σταθερών και συνεπών πολιτικών. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, ώστε η δημοσιονομική πολιτική να παραμένει συμβατή με τη νομισματική πολιτική και να στηρίζει αποτελεσματικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων Βρυξελλών και Eurogroup ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης των ενεργειακών επενδύσεων ως προϋπόθεση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική που θα μειώνει ταυτόχρονα το ενεργειακό κόστος και τις εξαρτήσεις της, μέσα από επενδύσεις σε διασυνδέσεις, δίκτυα και εγχώριες πηγές ενέργειας».

«Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη μετάβαση και η βιομηχανική πολιτική είναι διαφορετικές όψεις της ίδιας πρόκλησης», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι «η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές», συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή πολιτική με τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Νάντια Καλβίνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ