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Ανοίγουν οι πόρτες της αγοράς εργασίας: 8 στους 10 νέους αποφοίτους βρίσκουν αμέσως δουλειά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ψηλά καταγράφονται τα απασχόλησης των νέων ενηλίκων ηλικίας 20-34 ετών που αποφοίτησαν πρόσφατα από ανώτερη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ψηλά καταγράφονται τα ποσοστά απασχόλησης των νέων ενηλίκων ηλικίας 20-34 ετών που αποφοίτησαν πρόσφατα από ανώτερη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, tο 2025, το ποσοστό απασχόλησης των νέων ενηλίκων ηλικίας 20-34 ετών που αποφοίτησαν πρόσφατα από ανώτερη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ ανήλθε στο 83,0%, από 82,3% το 2024.

Τα τελευταία 11 χρόνια, το ποσοστό αυτό έχει βελτιωθεί κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.).

Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων με τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2025 ήταν 87,0%, σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι για όσους έχουν μέση εκπαίδευση, στο 77,2%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Μάλτα είχε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης πρόσφατων αποφοίτων στο 91,0%, και ακολουθεί η Γερμανία (90,6%) και η Ολλανδία (90,1%). Στην Κύπρο, το ποσοστό ανέρχεται σε 82,3%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, είχαν  η Ελλάδα (62,4%), η Ιταλία (71,8%) και η Ρουμανία (72,7%).

Υψηλότερη απασχόληση για τους άνδρες από τις γυναίκες

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων ήταν υψηλότερο για τους άνδρες (84,4%) από ό,τι για τις γυναίκες (81,5%).

Η Τσεχία κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τους άνδρες (92,4%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (92,1%) και τη Γερμανία (92,0%). Αντίθετα, η Ελλάδα (56,8%), η Ιταλία (73,3%) και η Ρουμανία (74,9%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα επίπεδα.

Για τις γυναίκες, η Μάλτα (90,5%), η Γερμανία (89,0%) και η Αυστρία (88,8%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ τα χαμηλότερα βρέθηκαν στην Ελλάδα (68,6%), την Ιταλία (70,2%) και τη Ρουμανία (70,3%).

Σε 18 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων ήταν υψηλότερο για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες. Μεταξύ αυτών των χωρών, η Τσεχία (+12,2 ποσοστιαίες μονάδες), η Λετονία (+10,3 ποσοστιαίες μονάδες) και η Σλοβενία(+6,3 ποσοστιαίες μονάδες) κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κενά.

Στις χώρες όπου τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ήταν υψηλότερα, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (+11,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Εσθονία (+5,0 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Φινλανδία (+4,4 ποσοστιαίες μονάδες).

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