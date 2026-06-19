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| Οικονομία

Οικογένειες με βρέφη: Πληρώνουν τα «σπασμένα» των αυξήσεων στις τιμές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, οι βρεφικές τροφές αναδεικνύονται σε πρωταθλήτρια κατηγορία στις αυξήσεις, περίπου κατά 11% σε ετήσια βάση τον Μάιο. Στο +7 ώς 8% το βρεφικό γάλα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αφήνει το αποτύπωμά της στην κυπριακή αγορά, καθιστώντας ακριβότερη και την αγορά τροφίμων. Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για το μήνα Μάιο, τα οποία δημοσίευσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, παρέχουν μια αναλυτική ματιά στη συνεχιζόμενη αύξηση τιμών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία κατά τους τελευταίους δύο μήνες, μ...

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