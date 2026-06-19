Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο

Πτώση κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 1,74%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,73 μονάδες, σημειώνοντας ζημιές της τάξης του 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1.340.425,04.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 181,00 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη ζημιές σε ποσοστό 0,41%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 0,37% και της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,06%.

Αντίθετα, οι δείκτες των Ξενοδοχείων κατέγραψαν πτώση σε ποσοστό 3,46% και της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,12%

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €1.211.595,41 (τιμή κλεισίματος €9,96 – άνοδος 1,07%), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €63.880,33 (τιμή κλεισίματος €1,66 – άνοδος 0,30%), της ΠΑΝΔΩΡΑ με €20,701,50 (τιμή κλεισίματος €0,23 – άνοδος 3,60%), της Ατλάντικ Ασφαλιστική με €12.581,50 (τιμή κλεισίματος €2,34 – χωρίς μεταβολή) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €10.530,00 (τιμή κλεισίματος €5 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά, ενώ 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 236.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας The Reputation Exchange Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 16 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 17 Αυγούστου 2026) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με την εκκρεμούσα συνεχή της υποχρέωση που αφορά τη διατήρηση υπηρεσιών Συμβούλου Εισαγωγής, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς, για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2026:

Rianeson Investments Plc,

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd,

A.J. Green Shell Plc,

Κ. Κουιμτζής Α.Ε..

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εν λόγω εταιρειών.

Συγκεκριμένα, οι λόγοι συνέχισης της αναστολής διαπραγμάτευσης για την εταιρεία Rianeson Investments Plc είναι η μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Οι λόγοι συνέχισης της αναστολής διαπραγμάτευσης για την εταιρεία G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd είναι η μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Οι λόγοι συνέχισης της αναστολής διαπραγμάτευσης για την εταιρεία A.J. Green Shell Plc είναι οι ακόλουθοι: μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Ενοποιημένης Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025, μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025 και η εταιρεία δε διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής, το οποίο αποτελεί συνεχή υποχρέωση.

Όσον αφορά την εταιρεία Κ. Κουιμτζής Α.Ε. οι λόγοι συνέχισης της αναστολής διαπραγμάτευσης είναι οι εξής: η εταιρεία δε διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής, το οποίο αποτελεί συνεχή υποχρέωση, μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025 και μη υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης οι πιο πάνω εταιρείες συμμορφωθούν με τις προαναφερόμενες συνεχείς τους υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ