Σκληρή γραμμή από την ΕΚΤ παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Εξετάζει νέα αύξηση επιτοκίων

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν την Παρασκευή καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ελαφρώς μετά την απότομη διακοπή των ειρηνικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, την ώρα που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εμφανίστηκαν πιο αποφασισμένοι για την πάταξη του πληθωρισμού.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας, που είναι ο δείκτης για την περιοχή, αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,987%, αφού είχε πέσει σε χαμηλό δύο μηνών στο 2,915% την Τετάρτη.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν και διαπραγματεύτηκαν κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα χαμηλά που καταγράφηκαν την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση της Ελβετίας ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ με τους Ιρανούς διαπραγματευτές για μια συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή.

Οι τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού είχαν πέσει απότομα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για να τερματίσουν τον πόλεμο το Σαββατοκύριακο, αλλά παραμένουν αμφιβολίες σχετικά με τη διάρκεια της συμφωνίας, η οποία αντιμετωπίζει αντιδράσεις από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ και πολλούς στο Ισραήλ.

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Πιέρ Βουνς, δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια μία ακόμη φορά τον επόμενο μήνα εάν περισσότερα στοιχεία δείξουν ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ εξαπλώνεται πέρα από την ενέργεια, ακόμη και με την προσωρινή συμφωνία ειρήνης σε εφαρμογή.

Τα σχόλια του Βουνς ακολούθησαν δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ μπορεί τώρα να είναι σε θέση να αντέξει ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια χωρίς να χάσει δυναμική. Τα σχόλια προσέθεσαν πίεση προς τα πάνω στις αποδόσεις ομολόγων, με την απόδοση του 2ετούς ομολόγου της Γερμανίας να αυξάνεται κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,64%.

ΠΗΓΗ: Reuters