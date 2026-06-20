Η AWS φέρνει το cloud πιο κοντά στην Κύπρο

Η Amazon Web Services (AWS), ενισχύει την παρουσία της στην ανατολική Μεσόγειο με τη λειτουργία Local Zone στην Αθήνα, η οποία προσφέρει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της περιοχής πρόσβαση σε υποδομή cloud και σε υποκείμενες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα προσφέρονται από μητροπολιτικά κέντρα του εξωτερικού (π.χ. Φρανκφούρτη σε ό,τι αφορά την Ευρώπη). Η ψηφιοποί...

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