Ποντάρουν στον εσωτερικό τουρισμό τα ξενοδοχεία- Προωθητικές ενέργειες για να καλύψουν κενά

Σε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες για τον εσωτερικό τουρισμό την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, προχωρούν τα κυπριακά ξενοδοχεία, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις πληρότητες των μονάδων και να κερδίσουν από την πίτα του εξερχόμενου τουρισμού. Την περσινή καλοκαιρινή περίοδο τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου ανήλθαν σε 583.051, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 16,4% σε σύγκριση με το 2024.

Η κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις μειωμένες πληρότητες στα ξενοδοχεία, οδηγούν ορισμένες επιχειρήσεις σε μειώσεις τιμών προκειμένου να αυξήσουν το ενδιαφέρον και να κρατήσουν τους Κυπρίους εντός Κύπρου. Ωστόσο δεν παρατηρείται μια γενικευμένη τάση λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, με βασική συνιστώσα την ενέργεια των κυπριακών ξενοδοχείων, η οποία θέτει όρια στην τιμολογιακή πολιτική.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Χρίστος Αγγελίδης, δήλωσε στον «Π» ότι εν μέσω των προκλήσεων και των μειωμένων κρατήσεων στα ξενοδοχεία, υπάρχουν ευκαιρίες και για τους Κυπρίους με προσφορές και καλύτερες τιμές.

«Θα πρέπει όλοι να κοιτάζουν στις ιστοσελίδες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, να τηλεφωνούν στα ξενοδοχεία και να παρακολουθούν τα κοινωνικά τους δίκτυα», επισημαίνει.

Η ποιότητα των κυπριακών ξενοδοχείων, αναφέρει, είναι ανταγωνιστική με ανάλογα ξενοδοχεία οποιασδήποτε κατηγορίας, οπουδήποτε.

Ο κ. Αγγελίδης προσθέτει ότι υπάρχει ενδιαφέρον των Κυπρίων για διακοπές στη χώρα, κάποιοι κάνουν κρατήσεις, κάποιοι άλλοι το διερευνούν ακόμη, ευελπιστώντας να υπάρχουν και έξτρα κρατήσεις την τελευταία στιγμή.

«Κάθε επιχείρηση ακολουθεί τη δική της εμπορική πολιτική, ανάλογα με τη ζήτηση, τις πληρότητες και την αγορά στην οποία απευθύνεται. Αυτό που βλέπουμε είναι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες για τον εσωτερικό τουρισμό και όχι οριζόντιες μειώσεις τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο», δηλώνει στον «Π» η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Χρυσαίμιλη Ψηλογένη.

Παράλληλα, τονίζει, «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, των μισθολογικών δαπανών, των πρώτων υλών και γενικότερα του κόστους λειτουργίας».

Παρ' όλα αυτά, επισημαίνει, οι τιμές των ξενοδοχείων δεν έχουν αυξηθεί στον ίδιο βαθμό, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει σημαντικό μέρος αυτών των επιβαρύνσεων προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα με την κ. Ψηλογένη, το ενδιαφέρον των Κυπρίων για εσωτερικό τουρισμό, κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς τις επιλογές τους.

Βελτίωση με αυξημένη αβεβαιότητα

Όσον αφορά την πορεία των κρατήσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου, Θάνο Μιχαηλίδη, η κίνηση στα ξενοδοχεία της Κύπρου κατά τον Ιούνιο παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η τουριστική αγορά εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Ο κ. Μιχαηλίδης αισιοδοξεί ότι μετά την κατάληξη στην κρίση στο Ιράν θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στη ζήτηση και στη ροή των κρατήσεων. Μέχρι στιγμής, παραδέχεται, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτή την προοπτική.

Το 2026 είναι μια δύσκολη χρονιά για τον ξενοδοχειακό κλάδο, τονίζει.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για την Κύπρο και στην περιστολή των επιπτώσεων που προκάλεσαν οι δυσμενείς συνθήκες, με στόχο να διασωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής χρονιάς μέχρι το τέλος του έτους, υπογράμμισε.

«Τα στοιχεία του Μαΐου καταδεικνύουν μια σαφή βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, καθώς η μείωση στις αφίξεις περιορίστηκε στο 4,9%, σε σύγκριση με τις σημαντικές απώλειες που καταγράφηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, το πρώτο πεντάμηνο του έτους εξακολουθεί να παρουσιάζει μείωση της τάξης του 13,3%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην περιοχή δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί», σημειώνει η κ. Ψηλογένη.

Ταυτόχρονα, αναφέρει, «θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις από μόνες τους δεν αποτυπώνουν πάντοτε την πραγματική εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι πληρότητες, η διάρκεια παραμονής και η τουριστική δαπάνη, στοιχεία που διαφοροποιούνται σημαντικά ανά αγορά και περιοχή».

«Η εικόνα που καταγράφεται σήμερα είναι μεικτή, με ορισμένες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις και άλλες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ωστόσο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς εξακολουθούμε να κινούμαστε σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, παρακολουθώντας στενά τόσο τη ροή των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής όσο και τις διεθνείς εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την τουριστική ζήτηση», τονίζει.

«Η εμπειρία των τελευταίων μηνών ανέδειξε παράλληλα τη σημασία ύπαρξης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για τον τουρισμό, ο οποίος θα επιτρέπει τον έγκαιρο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων σε περιόδους έκτακτων προκλήσεων», υποδεικνύει.

Πού ταξιδεύουν εκτός

Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι κάτοικοι Κύπρου αποτελούν μια σημαντική αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που επεξεργάστηκε ο «Π», τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2025, ο αριθμός των ταξιδιών κατοίκων Κύπρου προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 201.316 έναντι 195.446 τους αντίστοιχους καλοκαιρινούς μήνες του 2024. Η κορύφωση των ταξιδιών προς την Ελλάδα παρατηρείται τον Αύγουστο.

Ο αριθμός των ταξιδιών προς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε το περσινό καλοκαίρι σε 46.849 έναντι 48.016 το 2024. Σημειώνεται ότι στους κατοίκους Κύπρου περιλαμβάνονται και ξένοι που διαμένουν στην Κύπρο και ενδεχομένως να μεταβαίνουν στη χώρα τους.

Τα ταξίδια προς την Ιταλία το περσινό καλοκαίρι παρουσίασαν σημαντική άνοδο καθώς ανήλθαν σε 34.114 έναντι 22.758 το 2024.

Αύξηση σημειώνεται και στα ταξίδια προς τη Ρωσία, Γερμανία ενώ αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη ροή ταξιδιών προς Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Γεωργία.