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| Οικονομία

Μαρίνος Μουσιούττας στον «Π»: Θα δώσουμε το χρόνο που ζητούν οι εταίροι για συντάξεις

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Εφόσον υπάρχει έκκληση ο διάλογος να συνεχιστεί χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, σημειώνει «με σκοπό να υπάρχουν περισσότερες συγκλίσεις και άρα λιγότερες διαφωνίες μετά την κατάθεσή του, αποφασίσαμε να μην παρουσιάσουμε σήμερα το νομοσχέδιο»

Το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, δεν θα παρουσιαστεί σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους, δηλώνει στον «Π» ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Εφόσον υπάρχει έκκληση ο διάλογος να συνεχιστεί χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, σημειώνει, «με σκοπό να υπάρχουν περισσότερες συγκλίσεις και άρα λιγότερες διαφωνίες μετά την κατάθεσή του, αποφασίσαμε να μην το παρουσιάσουμε σήμερα».

«Αυτό θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν όλα τα δεδομένα ενώπιον τους και να τοποθετηθούν επί του συνόλου».

Ταυτόχρονα, αναφέρει, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί ο διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα.

Όσον αφορά την κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό, ο κ. Μουσιούττας σημειώνει ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των συζητήσεων με πρόθεση να γίνει το συντομότερο δυνατό.

 

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